Vinícius Júnior recupera alegría e impacto con Álvaro Arbeloa

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior celebra un gol ante el CA Osasuna en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 disputado en El Sadar.

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS)

El delantero brasileño Vinícius Júnior está viviendo unas primeras semanas de 2026 dulces y mucho más fructíferas que la etapa de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, generando una decena de goles para su equipo y casi la mitad de los 23 en los que ha participado en los 36 encuentros que ha disputado desde que arrancara la temporada a mediados de agosto del año pasado.

El '7' brasileño parece haber recuperado la sonrisa para acercarse a su mejor versión con el técnico Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista. Atrás quedan las suplencias con Xabi Alonso o su enfado al ser sustituido en el Clásico de LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu, alejando las dudas con goles y una influencia directa en la mejoría del conjunto blanco en las últimas semanas.

El extremo fue una de las pocas notas positivas de la derrota (2-1) del Real Madrid este sábado en El Sadar ante CA Osasuna, anotando su quinto gol en los últimos cuatro encuentros --no jugó por sanción ante el Valencia CF en Mestalla--. Una dinámica en la que 'Vini' no se movía desde el mes de marzo de 2024, cuando también marcó a Valencia, RC Celta, RB Leipzig y Osasuna.

Pero el olfato goleador del brasileño está muy desarrollado últimamente, ya que ha participado en 10 goles (7 tantos y 3 asistencias) en los 12 partidos disputados en lo que va de 2026, teniendo en cuenta la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), el último partido de Alonso en el banquillo merengue y donde fue el mejor del equipo madridista.

Con Arbeloa, son 9 participaciones de 'Vini' en goles de las 23 totales (12 goles y 11 asistencias) en la campaña 2025-2026, síntoma de un jugador que es otro desde la fuerte pitada del Santiago Bernabéu ante el Levante UD tras la eliminación en la Copa del Rey Mapfre a mano del Albacete. Tres días después, el brasileño lideró a su equipo con un gol y tres asistencia en el triunfo (6-1) frente al AS Monaco, partido en el que explotó inicialmente el 'crack' carioca.

Bajo la batuta del salmantino, que le dio confianza en minutos y elogios desde su llegada al banquillo, Vinícius ha realizado 659 acciones con balón, de las cuales 520 fueron con éxito, es decir, una media de 57,7 acertadas. Un dato muy superior al que promedió con Xabi Alonso en 27 encuentros, con 40,5 acciones con éxito de media.

Además, con Arbeloa, Vinícius ha generado 19 ocasiones de gol y ha rematado en 35 ocasiones, por las 76 veces que chutó con el técnico tolosarra, o lo que es lo mismo, un disparo más por partido respecto a la etapa de Alonso en el banquillo --76 en 27 partidos--.

Y en los últimos tres encuentros, sin el lesionado Jude Bellingham y con un sistema con cuatro centrocampistas que obliga a Vinícius a jugar más adelantado acompañando a Kylian Mbappé, ha demostrado ser mucho más voraz, como ya lo fue en la temporada 2023-2024, su mejor curso a nivel goleador con 24 tantos y 11 asistencias, con el famoso rombo utilizado por Carlo Ancelotti.

El '5' inglés se lesionó ante el Rayo Vallecano y ha estado ausente en los últimos cuatro encuentros con Vinícius jugando tres de ellos, en los que ha realizado 214 acciones con balón, 175 con éxito --un 81% y 58,3 acertadas por duelo--, casi 5 remates por partido, generando hasta 4 ocasiones totales.

Un nuevo renacer de 'Vini' que llega en un momento clave de la temporada, con el equipo jugándose el futuro en la Champions ante el SL Benfica y peleando por el liderato de LaLiga EA Sports con el FC Barcelona, que vuelve a estar un punto por delante tras la derrota merengue en El Sadar. Pero si el '7' tiene chispa, el conjunto madridista 'baila' y conecta de forma más eficiente sus piezas.