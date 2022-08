Vinicius y el reto de confirmar su explosión

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La progresión de Vinicius Júnior en el Real Madrid, desde que firmara por el club blanco hace ya cuatro años, ha sido meteórica y ahora afronta un nuevo curso, ya sin el cartel de promesa y con el complicado reto de confirmarse y asentarse entre los mejores jugadores del mundo, manteniendo e incluso mejorando el gran nivel que mostró la temporada pasada, con solo 22 años y después de unos primeros años difíciles.

El brasileño ha sabido ser paciente y trabajar en sus puntos débiles para triunfar en el conjunto merengue, donde ahora ya es un fijo para el ahora técnico madridista, Carlo Ancelotti. De menos a más desde que comenzara en Segunda División B con el Real Madrid Castilla -misión que se le quedó pequeña, solo jugó cinco encuentros con el filial-, sus números en la 2021-2022 confirmaron que Vinicius tiene madera y nivel para estar entre los mejores del mundo.

El carioca disputó un total de 52 partidos con el club blanco el curso pasado -solo se perdió cuatro en toda la temporada-, produciendo, entre todas las competiciones, 42 goles para su equipo, gracias a sus 22 tantos y 20 asistencias. Unos datos que demuestran que su influencia en el juego y la responsabilidad de la que se ha ido apoderando conforme avanzaba la campaña.

Esas cifras dejan ver que Vinicius necesitaba tiempo y confianza. Así, su gran temporada pasada acaba con las críticas que le acusaban de falta de puntería, toma de decisiones erróneas en los metros finales y otros fallos que iban de la mano de su corta edad cuando firmó por el Real Madrid -18 años-. Aún así, en su primer año en el primer equipo, el primero sin Cristiano Ronaldo y sin títulos, juega 31 partidos, mete 4 goles y reparte 12 asistencias. Santiago Solari le dio la confianza que le negaba Julen Lopetegui, pero una lesión en marzo truncó su final de campaña.

Ya en su segunda temporada su pesó creció, alcanzando la importante cifra de 38 encuentros disputados, aunque sin la confianza plena de Zinédine Zidane, que ni siquiera le dio minutos en la vuelta ante el Manchester City en la Champions, para en la 2020-2021 ya adquirir el rol de titular o primer recambio desde el banquillo, acompañado de un estado físico como el de pocos, ya sin apenas lesiones.

A sus cualidades principales de velocidad, potencia y regate solo le faltaban sumar el gol y las asistencias, que sí llegaron la pasada temporada, erigiendo al brasileño como la estrella de presente y futuro de un Real Madrid que también le ha arropado y ayudado en su progresión.

La explosión de Vinicius con la camiseta blanca ha ido de la mano con una mejoría del equipo, cosechando títulos y aumentando su relevancia en el continente, que ha llegado a su máximo con el doblete de la temporada pasada. Una plantilla llena de estrellas y futbolistas que lo han ganado todo ha favorecido la erupción del brasileño, que además ha contado con el francés y capitán del Real Madrid, Karim Benzema, como principal socio.

El binomio Vinicius-Bezema ha sido una de las mejores noticias para los merengues en los últimos años. Entre ambos, el conjunto blanco ha sumado 66 goles y 35 asistencias. Pero este fuerte vínculo es mucho más que cifras, ya que ambos han demostrado que se entienden a la perfección tanto dentro como fuera del campo, en una especie de relación de padre e hijo, en la que el '9' blanco ejerce un papel crucial para 'proteger' y guiar al carioca en su ascenso.

Y en el Real Madrid quieren que este crecimiento no pare y Vinicius se establezca como una de las mayores estrellas del fútbol mundial, junto a otros jóvenes como Kylian Mbappé o Erling Haaland. Toda la parroquia madridista espera que la erupción del 'volcán Vinicius' no sea fruto de la casualidad y se alargue en los años.

Así, la 2022-2023 puede ser la temporada clave para agarrar con fuerza y no soltar el difícil pero relevante rol de titular en un Real Madrid que no se ha reforzado, de momento, en la parcela ofensiva, y que espera no tener tanta dependencia de su capitán y su extremo.

Además, tendrá el aliciente del Mundial de Catar, para el que Brasil es una de las grandes favoritas para levantar el trofeo. Vinicius no tiene un hueco fijo en el once de la 'Canarinha', pero su final de temporada, en la que ha sido protagonista en todos los momentos importantes del Real Madrid -como su gol en la final de la Champions-, es un gran argumento para pensar que el carioca puede ser una pieza clave del próximo gran torneo de selecciones. Una estrella como Neymar y el pujante Raphinha son sus rivales para hacerse un hueco con Tite.