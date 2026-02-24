Vinícius, Tchouaméni y Carreras, apercibidos en el Real Madrid ante el Benfica en Champions

Vinícius Junior ve la tarjeta amarilla en el Benfica-Real Madrid de la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Vinícius Jr, el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni y el defensa español Álvaro Carreras llegan como apercibidos al partido de vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-2026, por lo que si ven una tarjeta amarilla este miércoles ante el Benfica portugués y se clasifican, no podrían jugar la ida de los octavos de final.

El peligro de la suspensión por ciclo de tarjetas amarillas -son tres en el caso de la Champions- ya se cierne sobre estos tres futbolistas del Real Madrid, aunque el conjunto madridista tiene otros jugadores amenazados como el central Dean Huijsen y el centrocampista inglés Jude Bellingham, aunque ambos se lo perderán por lesión.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, recupera para este partido de vuelta ante el conjunto portugués al central Raúl Asencio, sancionado en la ida de hace una semana en Da Luz, y no podrá contar de nuevo con el delantero brasileño Rodrygo Goes, que aún debe cumplir un partido más de sanción por su expulsión precisamente en Lisboa en el último partido de la fase de liga de la competición.

Por su parte, el Benfica, que tendrá la baja del argentino Gianluca Prestianni salvo que prospere su recurso ante la suspensión de un partido por "comportamiento discriminatorio" con Vinícius Jr en la ida, tiene apercibidos al lateral sueco Samuel Dahl, al central argentino Nicolás Otamendi y al delantero belga Dodi Lukébakio.