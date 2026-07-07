Viola Calligaris regresa al Atlético de Madrid y firma hasta junio de 2028

Archivo - Viola Calligaris, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Patrik Magalhaes - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensora suiza Viola Calligaris, de 30 años, se ha convertido este martes en nueva futbolista del Atlético de Madrid Femenino hasta el 30 de junio de 2028, regresando a un club donde ya vivió una primera etapa entre 2017 y 2019.

Nacida el 17 de marzo de 1996 en Sarnen (Suiza), se formó desde muy pequeña en equipos de su país y dio el salto a profesional en el 2013 fichando por el Young Boys. "En el conjunto suizo militó hasta 2017, año en el que fichaba por nuestro club", apuntó el Atlético en su comunicado.

"Como rojiblanca disputó 38 encuentros oficiales y marcó tres goles en las dos temporadas que estuvo, llegando a conseguir dos Ligas (2017-18 y 2018-19). Tras su primera etapa en nuestro club, Viola ha jugado en el Valencia (2019-20), Levante (2020-23), PSG (2023-24) y Juventus (2023-26). Además, con la selección absoluta de Suiza cuenta con más de 70 partidos disputados", concluyó la nota de prensa.