Virgina Torrecilla, intervenida de un tumor cerebral: "He ganado el partido más importante de mi vida"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Atlético de Madrid Virgina Torrecilla ha sido intervenida de un tumor cerebral, según ha explicado ella misma al recibir el alta, y se mostró "muy feliz" porque ha "ganado el partido más importante" de su vida.

Torrecilla, de 25 años, fue intervenida con éxito por el servicio de neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) y relató todo lo que ha vivido en estas últimas semanas a través de un vídeo subido a Instagram. "Volví a Madrid con dolor de cabeza y cervicales hace una semana. Me hicieron un TAC y me encontraron un tumor. Al principio pensaron que no era maligno, pero imaginad lo que supuso para mí", dijo.

"Yo siempre he vivido y vivo como una loca, imaginaos lo que fue... El día 14 me lo comunicaron y en cuanto fue posible viajé a Navarra. Me ingresaron de inmediato, el lunes entré en quirófano y todo fue genial. Ha sido un éxito la operación. Me tengo que quedar con ello. Sólo quería todo esto porque para mí es importante que todas las personas que luchan contra una enfermedad lo vean y sigan luchando día a día", afirmó.

"Jamás hubiese imaginado que algo así me podía ocurrir a mí o a alguien de mi familia. Quiero mandar mucha fuerza a todo el mundo y quería que lo supierais por mí misma. Ahora viviré el doble", finalizó Torrecilla, que agradeció a su familia, al doctor que realizó la operación y a su club, el Atlético de Madrid.

Tanto la entidad colchonera como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha deseado a Virginia Torrecilla una "pronta recuperación" y esperan que en el "menor tiempo posible esté otra vez en los terrenos de juego representando a las colchoneras y a la selección.