Witsel ficha por el Girona

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista belga Axel Witsel jugará en el Girona la próxima temporada, con opción a otra en función de objetivos, después de que el club catalán haya llegado a un acuerdo con el futbolista, que llega como agente libre tras finalizar su etapa en el Atlético de Madrid.

El de Lieja, de 36 años, abandonó el pasado mes de junio el Atlético tras tres campañas como rojiblanco. Llegó al club en la temporada 2022-23, y en total disputó como jugador colchonero 116 compromisos oficiales entre Liga, Copa, Liga de Campeones, Supercopa de España y Mundial de Clubes, anotando tres tantos.

Formado en las categorías inferiores del Standard de Lieja, donde debutó con solo 17 años, Witsel ganó dos ligas belgas y una Copa antes de dar el salto a la liga portuguesa con el Benfica. Posteriormente, militó en el Zenit de San Petersburgo antes de pasar por el Tianjin Quanjian chino y regresar al fútbol europeo con el Borussia Dortmund, desde donde dio el salto al Atlético.

Con la selección belga, Witsel ha sido internacional en 132 ocasiones, participando en tres Mundiales (2014, 2018 y 2022) y dos Eurocopas. Además, ha disputado 109 partidos europeos entre Liga de Campeones y Liga Europa.