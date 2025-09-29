Xabi Alonso: "El derbi duele, pero ya estamos en 'modo Champions'"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, reconoció este lunes que la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid por 5-2 "duele, ha dolido", pero advirtió que ya están "en 'modo Champions'", porque defendió que las sensaciones "tanto en la victoria como la derrota" deben "durar 24 horas", al mismo tiempo que insistió en que siguen "definiendo la personalidad del equipo".

"Mañana es partido de Champions, no importa el rival, no importa dónde vengamos, queremos ganar, tener un buen inicio es importante, ya lo hicimos en el partido de casa con la victoria ante el Marsella y queremos seguir a domicilio para ir sumando puntos", arrancó la rueda de prensa de Xabi Alonso antes de enfrentarse este martes (18.45) al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions.

El conjunto merengue llega a la ciudad kazaja llega después de la contundente derrota pro 5-2 en el derbi madrileño, pero Alonso repitió que "tanto en la victoria como la derrota" las sensaciones tienen que durar "24 horas". "No sólo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego. No explico todo con la actitud, eso es un poco simplista", comentó.

"Son cosas a nivel de juego, a nivel de soluciones y a nivel de ritmo para competir mejor, no competimos lo suficientemente bien. Ya han pasado 24 horas, ya hemos hecho un análisis, se ha quedado dentro para poder usarlo y ahora ya estamos en 'modo Champions'", agregó.

El tolosarra reiteró que "hay que pasar página" de la primera derrota de la temporada, porque ahora "lo importante" es la Champions. "Ya estamos pensando en qué podemos hacer mañana, en qué equipo jugamos, cómo tenemos que jugar, porque no queremos dejarnos puntos importantes y el de mañana es un partido muy importante a domicilio", advirtió.

"No hay que analizar solo la actitud, porque eso es un término un poco... Yo creo que hay razones futbolísticas también, que no estuvimos a nuestro mejor nivel, que las vamos a poder usar incluso para mañana y eso es parte del proceso de adaptación, de aprendizaje. Duele, ha dolido, pero ahora ya estamos en 'modo Champions'", añadió el vasco.

El técnico del conjunto madridista defendió que presentan una plantilla que les permitirá probar "diferentes cosas" para distintas situaciones para las que necesitará a toda la plantilla. "A Jude (Bellingham) le vamos a necesitar, a Arda (Güler), a Fede (Valverde), tenemos muchas opciones en el medio, con extremos también. El otro día no fue como esperábamos, pero para lo que viene por delante tenemos muchas opciones", reivindicó.

"Estamos todavía en fase de construcción, en fase de ir mejorando ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto, pero todavía estamos dando pasos para adelante y para dar dos pasos para adelante igual tienes que dar uno para atrás. Queremos seguir definiendo cómo queremos ser tanto a nivel futbolístico como a nivel de personalidad de equipo", manifestó el vasco.

Preguntado por el rival kazajo, Alonso evitó hablar del viaje de más de 11 horas hasta Almaty, porque sería recurrir a "excusas". "Tienes que adaptarte, no es cuestión de si molesta o no molesta, hay que adaptarse, hemos cambiado un poquito la hoja de ruta habitual pero en fútbol y en todo el más inteligente es el que se sabe adaptar mejor", avisó, sin dar pistas sobre el once titular, posibles rotaciones y quién ocupará el lateral derecho.

"Va a ser competido, va a ser intenso, porque el Kairat tiene buena organización, físicamente están bien preparados, tácticamente también, seguro que tienen un gran impulso y vamos a tener que desde el inicio empezar bien el partido. Tienen un núcleo bien formado, en ataque tienen diferentes opciones, saben combinar bien, equipo directo que lo tiene bien claro", analizó sobre el Kairat Almaty.