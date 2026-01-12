Xabi Alonso no consigue alargar la estabilidad en el banquillo del Real Madrid

Xabi Alonso con el Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Xabi Alonso se marcha del Real Madrid antes de iniciar el tramo decisivo de la temporada 2025-2026, la primera de las tres que había firmado al frente de un banquillo en la que se pone fin a una pequeña época de estabilidad en el 15 veces campeón de Europa, que no destituía a un entrenador desde hace casi siete años.

El de Tolosa ni siquiera ha podido cumplir uno de sus tres años firmados el pasado mes de mayo con el club merengue, que desde que destituyese al argentino Santiago Solari en marzo de 2019, no se había visto obligado a una situación similar, aunque el fin de la etapa del excentrocampista fuese "de mutuo acuerdo", según la entidad.

Alonso llegaba al Real Madrid con el deseo de liderar un nuevo y duradero proyecto y alargar la estabilidad que tenía el banquillo madridista desde la vuelta del francés Zinédine Zidane. 'Zizou' acudió al SOS de Florentino Pérez para acabar la turbulenta temporada 2018-2019, que había empezado con Julen Lopetegui previo al paso de Solari, y estuvo hasta el final de la 2020-2021, momento en el que llegó otro retorno, el del italiano Carlo Ancelotti.

El de Reggiolo, que ya había estado desde 2013 a 2015 y que había sido destituido al final de su segunda campaña, llegó a encadenar cuatro campañas seguidas, algo que no sucedía desde que Miguel Muñoz se hiciese eterno entre 1960 y 1974, e incluso tenía firmado hasta 2026 antes de que las dos partes decidiesen amistosamente no respetarlo para que 'Carletto' se fuese por la puerta grande a dirigir la selección de Brasil y tras liderar una de las mejores últimas épocas merengues. Hasta entonces, el que más había aguantado era Vicente del Bosque, cuando cogió al Real Madrid a finales de 1999 y estuvo hasta junio de 2003.

Ahora, Xabi Alonso pasa a ser un nuevo entrenador que no cumple su contrato con Florentino Pérez, bien por ser destituido o por otros motivos. El primero fue el portugués Carlos Queiroz, sorprendente relevo de Del Bosque en 2003 y que duró una temporada cuando había firmado dos.

A partir de ahí, mucha inestabilidad con José Antonio Camacho, que dimitió apenas empezada la temporada 2004-05 y sustituido por un Mariano García Remón que dejó su puesto al brasileño Vanderlei Luxemburgo, que acabó la campaña pero que fue destituido casi un año después. Su reemplazo fue Juan Ramón López Caro, el último que vio Florentino Pérez antes de dejar la presidencia.

En su vuelta en 2009, Manuel Pellegrini fue su primer entrenador, pero no cumplió su contrato y se fue al final de la temporada. Llegó el portugués José Mourinho que sí aguantó tres años en el banquillo. Fue sustituido por un Carlo Ancelotti que no pudo emularle y no cumplió su tercer año tras un mal 2015. Rafa Benítez no cuajó y fue destituido a los pocos meses de iniciarse la 2015-2016, con el ascenso de Zidane desde el filial.

El exfutbolista francés decidió poner fin a su primera etapa tras la conquista de la tercera Liga de Campeones consecutiva en 2018 para abrirse el mencionado periodo de inestabilidad con tres técnicos en una misma temporada.