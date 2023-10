Xavi: "Ancelotti tiene razón en que si te quejas del árbitro, te sancionan"

Archivo - Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, saludates to Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid, during the Spanish Cup, Copa del Rey, Semi Finals football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu

Archivo - Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, saludates to Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid, during the Spanish Cup, Copa del Rey, Semi Finals football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

"Se condiciona demasiado al árbitro, eso es lo que no me gusta a mí"



BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha dado la razón este martes al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en cuanto a que las quejas a los árbitros acarrean sanción y que ello no debería ser así, pues cree en la libertad de expresión y en que los colegiados, a los que no le gusta que se les condicione, deberían ser más expresivos y claros sobre ciertas acciones pitadas.

"Muchas veces te quejas de los árbitros y te sancionan dos partidos. Eso tiene que ser la libertad de expresión, ¿no? Pues sí, en eso le doy la razón a Ancelotti", reconoció Xavi en rueda de prensa.

"Sí que es verdad que Ancelotti tiene razón en esto, que si hablamos de los árbitros pues te cae una sanción, entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario en contra de los de los árbitros, esto es una realidad", aportó.

No obstante, añadió que no le gusta que se hable de los árbitros para intentar condicionar el arbitraje. "A partir de ahí creo que se habla demasiado de los árbitros y que se condiciona demasiado, eso es lo que no me gusta a mí. Que se pueda hablar tranquilamente, que si se ha equivocado a mí me parece penalti y no me parece penalti, esto es fútbol. Esto es fútbol, al final la naturalidad te lleva a eso, creo que cuanto más natural seamos, mejor", argumentó.

"A veces se equivocan a favor, otras en contra, pero los tenemos que respetar y los tenemos que ayudar, es difícil porque a veces estamos en tensión, los entrenadores, los jugadores, pero los tenemos que ayudar para que sean lo más honestos posible, que insisto, creo mucho en la honestidad de los árbitros. Los tenemos que dejar tranquilos, no me gusta cuando se condicionan así", ahondó Xavi.

Y, además, da una posible solución a muchos conflictos. "Siempre digo que los árbitros se tendrían que explicar, salir, decir por qué han pitado esto, qué han visto, y los naturalizaríamos más, los humanizaríamos más. Pero desde dentro del vestuario del Barcelona no hay preocupación en este sentido", apeló.

"No, creo que no sirve quejarse, que la queja no va a ningún lado. Pero muchas veces te sale de manera natural cuando sientes que te han perjudicado, como nosotros el día de Getafe. Estás cabreado y sientes que te han perjudicado, incluso el día del Granada. Tienes la sensación de que te han perjudicado. Es normal, somos humanos y estamos enfadados, es normal. Pero las quejas no llevan a ningún lado", manifestó.

Por otro lado, celebró que parezca que las tensiones entre clubes, entre FC Barcelona y Real Madrid, vayan a menos. "La tensión no genera nada bueno, creo que es positivo que nos tengamos rivalidad pero al mismo tiempo respeto e incluso admiración también, porque no pasa nada, esto es deporte, es fútbol, no hay que ir más allá. No hay que generar tensión, simplemente es un partido de fútbol y que lo vamos a competir y a intentar ganar, nada más. Nosotros estamos centrados en el fútbol", aseguró, pensando en su equipo y en el Clásico del sábado en Montjuïc.