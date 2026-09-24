Xavi Espart: "Estar en la absoluta sería algo increíble"

El jugador del FC Barcelona Xavi Espart durante un partido de Liga. - Maciej Rogowski/SOPA Images via / DPA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El internacional español sub-21 del FC Barcelona Xavi Espart ha comentado este jueves que estar en una lista de la selección española absoluta "sería algo increíble" porque es donde "están los mejores" y que uno siempre sueña con jugar competiciones "como la Eurocopa o el Mundial".

"Estar en la absoluta sería algo increíble. Al final ahí están los mejores y poder jugar competiciones como la Eurocopa o el Mundial es algo que obviamente sueñas desde que eres niño", apuntó el internacional español sub-21 del FC Barcelona en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Espart habló sobre la rapidez con la que ha comenzado la temporada. "Estoy muy agradecido con el Barça y cumpliendo un sueño. Poder jugar en el primer equipo y con la oportunidad de poder jugar muchos minutos... Todos mis amigos y mi familia son del Barça y están flipando. Eso me hace sentirme muy orgulloso", destacó.

Un jugador que destaca por su polivalencia, aunque confesó que realmente ha jugado "toda la vida de pivote". "Es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Desde ahí empecé a subir. Ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo o interior. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar. Yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad", explicó.

Unos cambios de posición a los que le costó adaptarse: "Al principio sí que me costaba bastante. Cuando ya tenía asumido que jugaba de lateral y me ponían de seis, a veces pues me costaba un poco adaptarme. Pero al final esto, en cuanto vas haciendo más, te acostumbras, y si tienes actitud y juegas al fútbol, saldrá bien".

Por último, repasó su trayectoria como internacional en las diferentes categorías inferiores, a las que siempre ha ido en la posición de "pivote". "La sub-19 fue un año espectacular, nos juntamos un equipo espectacular y pudimos ser campeones. Ahora, es un orgullo estar en la sub-21. Tenemos un equipazo y los jugadores son de una calidad excelente, fuera del campo también", concluyó.