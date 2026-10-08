Xavi Espart renueva con el Barça hasta 2030

Xavi Espart - Maciej Rogowski/SOPA Images via / DPA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este jueves la renovación del contrato de Xavi Espart hasta 2030, canterano blaugrana de 19 años que está teniendo protagonismo este inicio de temporada.

"El FC Barcelona y el futbolista Xavi Espart han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el club hasta el 30 de junio de 2030", anunció de manera oficial el conjunto catalán.

El futbolista, que firmará su nuevo contrato en un acto en "los próximos días", debutó con el primer equipo la pasada temporada y, desde este verano, se ha ganado la confianza absoluta de Hansi Flick. El nuevo talento salido de La Masía está siendo titular en ambas bandas, juega también por dentro y ya ha marcado su primer gol, más dos asistencias repartidas.