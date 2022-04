Xavi: "No estamos para florituras económicamente"

06 April 2022, Hessen, Frankfurt/Main: Barcelona head coach Xavi Hernandez speaks during a press conference ahead of Thursday's UEFA Europa League quarter-final first leg soccer match against Eintracht Frankfurt. Photo: Arne Dedert/dpa

06 April 2022, Hessen, Frankfurt/Main: Barcelona head coach Xavi Hernandez speaks during a press conference ahead of Thursday's UEFA Europa League quarter-final first leg soccer match against Eintracht Frankfurt. Photo: Arne Dedert/dpa - Arne Dedert/dpa

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el club no está "para florituras" a nivel económico y eso dificulta los posibles fichajes para la próxima temporada, y ha animado a pensar en el partido de este domingo ante el Levante, otra "final" con la que esperan acercarse al "objetivo" de este curso, que es garantizar su billete para la próxima edición de la Liga de Campeones.

"Tenemos la situación económica que tenemos, no estamos para florituras. Tanto el presidente como Mateu -Alemany- y Jordi -Cruyff- saben mis prioridades. Tenemos que ser muy prudentes y muy cautos, porque la situación económica es la que es", declaró en rueda de prensa, sin querer entrar en si sería posible fichar al noruego Erling Haaland. "Vamos a ver. Está la situación económica complicada. Estamos planificando de cara al año que viene, pero la situación no es fácil", añadió.

Además, el técnico azulgrana explicó que deben centrarse en el duelo de este domingo ante "un rival extramotivado en un campo muy difícil". "Han ganado los últimos 7 puntos de 9 en casa. Son ordenados, tienen un sistema difícil de contrarrestar", analizó. "Vive mucho de las transiciones. Tenemos que ser más pulcros y atacar mejor. No hicimos un buen partido en Frankfurt", prosiguió.

"El Levante se está jugando prácticamente la vida. Debemos imaginar la extramotivación que tiene. Ganaron en el Metropolitano, al Villarreal... Para nosotros es una final. Vuelve LaLiga y luchamos por el primer objetivo de la temporada, que es la 'Champions'. Es un buen examen", advirtió.

El entrenador catalán no eludió tampoco hablar del empate del jueves en la Liga Europa, e hizo autocrítica. "No estuvimos bien, hay que ser autocríticos. Perdimos demasiados balones en zona de creación, no estuvimos bien en atacar espacios... Nos faltaron muchas cosas y aun así sacamos un buen resultado. Tampoco estaba bien el terreno de juego, pero eso son cosas extrafutbolísticas", señaló.

"Físicamente estamos muy bien. El otro día no fue un problema físico, fue futbolístico. Perdimos muchos balones, hicimos pocas faltas tácticas, no paramos esas contras endiabladas. Sufrimos más de lo que normalmente sufrimos en defensa, pero por errores nuestros", continuó.

"ARAUJO MERECE QUE LE VALOREMOS"

En otro orden de cosas, confirmó que el central Gerard Piqué no estará disponible para el choque. "No tiene una lesión en sí, tiene muchas molestias. Está haciendo un esfuerzo titánico desde hace un mes y medio. El otro día dijo basta porque no se sentía bien. Mañana no estará y veremos el jueves. Es digno de elogio", manifestó.

Tampoco llegarán a tiempo Sergiño Dest y Memphis. "Los dos están muy cerca, igual para mañana no llegan, pero esperemos que estén para el jueves. No queremos que recaigan de la lesión", dijo. "Ansu es un jugador diferencial. Él dice que no siente dolor, y eso es importantísimo. Espero que más pronto que tarde pueda volver al grupo", añadió sobre Ansu Fati.

También habló de la posible renovación de Ronald Araujo. "Tiene ganas de quedarse y depende del club y del jugador. Se merece quedar, que lo tengamos en cuenta y que le valoremos", apuntó, para pasar a valorar a Sergi Roberto, del que espera que la semana que viene pueda empezar a entrenar con el grupo. "En el club ya saben mi opinión", expresó sobre su proceso de renovación, sin querer ofrecer más detalles sobre el tema.

Por otra parte, alabó el trabajo de Eric Garcia. "Estoy personalmente muy contento con Eric, gana duelos, tiene liderazgo... Entrenar a Eric es muy fácil, está metido los 90 minutos como el que más. Es un central para el Barça para los próximos años, sin duda", indicó.

Sobre el francés Ousmane Dembélé, el preparador culé reconoció que es "una pieza fundamental en el grupo" y que le ve "feliz". "Desde noviembre, he visto que es un profesional, comprometido, con una capacidad de marcar la diferencia tremenda. Entrena bien, se cuida, es querido dentro de la plantilla. Es positivo, no tengo ninguna queja, al contrario, nos está ayudando mucho, trabaja en defensa", manifestó.

"Con permiso de Casemiro, Busquets es el mejor pivote defensivo de los últimos 10 o 15 años. Ha sido de los jugadores más criticados del club, pero lo que nos da Busquets no nos lo da nadie más. Tiene cuerda para bastante rato. Cuando somos un bloque, Busi no sufre. Encontrar un sustituto no va a ser nada fácil. Frenkie puede jugar ahí, a Nico también lo podríamos probar... Busquets es fundamental", prosiguió sobre el de Badía y su futuro relevo.

Por último, Xavi fue muy contundente a la hora de responder sobre quién es su ejemplo para gestionar vestuarios. "La manera de gestionar el grupo de Luis Aragonés me marcó de por vida. Para mí fue un maestro. También Pep, Luis Enrique, Rijkaard, Van Gaal, Del Bosque... Pero Luis era el mejor", dijo. "Intentamos hacer familia. Intentamos ser muy honestos", finalizó.