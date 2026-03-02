Xavier Vilajoana entrega 1.621 firmas y no podrá ser presidente del Barça

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana - XV

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana ha entregado este lunes 1.621 avales y ha hecho un llamamiento a la movilización de los socios y socias de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo, en un mensaje en el que ha reivindicado la necesidad de un "cambio de modelo y liderazgo" en el club, pese a que no podrá ser candidato al no llegar a las 2.337 firmas necesarias para seguir en la carrera hacia las urnas del 15 de marzo.

Vilajoana ha agradecido el apoyo recibido durante el proceso de recogida de firmas y ha asegurado que su responsabilidad es entregar todos los avales conseguidos con transparencia. "Gracias a todos los socios y socias que han firmado por nuestra precandidatura y han depositado su confianza en nosotros. Nuestra responsabilidad es entregar todos los avales que hemos recibido. Nosotros no nos escondemos, somos transparentes", ha afirmado.

Además, ha apelado a preservar el proceso electoral y a evitar polémicas entre candidaturas. "Entre todos y todas debemos proteger y asumir el compromiso de no ensuciar el proceso electoral de nuestro club, nos guste más o menos cómo esté organizado, tengamos más o menos firmas", ha señalado.

El precandidato ha insistido en que percibe una voluntad de cambio entre la masa social azulgrana y ha animado a convertirla en mayoría en las urnas. "Hoy más que nunca estoy convencido de la necesidad de un cambio de liderazgo en nuestro club. Llevamos meses hablando cada día con socios y socias que nos han trasladado su voluntad de cambio. Esta voluntad es real y puede ser mayoritaria si la gente se moviliza", ha destacado.

En este sentido, ha reiterado su llamamiento a la participación el próximo 15 de marzo. "Y este sigue siendo mi llamamiento: que la gente se movilice, que nadie dé el cambio por imposible. El cambio es posible, solo necesitamos que los socios y socias vayamos a votar el próximo 15 de marzo por un cambio de modelo y liderazgo", ha manifestado.

Por último, Vilajoana ha reconocido que afronta este momento con sentimientos encontrados por no haber alcanzado acuerdos con otras candidaturas. "Me quedo con la sensación un poco agridulce de que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo por el bien del club. Yo, al menos, lo he intentado", ha concluido.