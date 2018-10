Yuri: "El corazón me pedía venir al Athletic"

Publicado 06/07/2018 17:10:09 CET

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral Yuri Berchiche agradeció este viernes "el gran esfuerzo" que ha hecho para ficharle el Athletic Club y subrayó que "no podía rechazar" la oferta que se le presentó para dejar el PSG francés porque era lo que le pedía "el corazón".

"Sé que han hecho un gran esfuerzo y les estoy súper agradecido. Vengo con la máxima ilusión de poder aportar todo lo que tengo y la experiencia de haber estado en un gran club para conseguir los objetivos que se pone este club, que tiene su historia particular y su filosofía", afirmó Yuri en su presentación como nuevo jugador del Athletic.

El lateral reconoció que "el factor" clave para recalar de nuevo en Lezama fueron "sobre todo las ganas" que tenía de volver al Athletic. "Soy una persona que me guío por mis sentimientos y lo que el corazón me pide, y el corazón me pedía esto. Estoy súper contento y con una ilusión tremenda, no podía rechazar esta oferta, la tenía que coger, era lo mejor para mí", expresó.

Sobre el hecho de ser el segundo fichaje más caro de la historia del club vizcaíno, el ex de la Real Sociedad remarcó que no le suponía "ninguna presión" sino "todo lo contrario" "Me motiva aún más y trabajaré día a día para que ese esfuerzo sea recompensado. Vengo de un club donde el objetivo prioritario es la 'Champions' y eso sí que es difícil", advirtió.

En este sentido, Yuri confesó que el vestuario del PSG no diferirá mucho del que se encuentre ahora. "Llegué allí con miedo porque les veía por la tele como estrellas, pero les vas conociendo y te das cuenta que es gente como nosotros y que no hacen nada diferente. He aprendido muchísimas cosas y todo lo que tengo que decir de ellos son cosas positivas. Cuando tenga hijos podré decirles que he jugado con gente que a día de hoy son estrellas mundiales", afirmó.

También descartó que exista "ninguna maldición" con el puesto de lateral izquierdo porque ha visto "muy bien a lo largo de estos años" a Mikel Balenziaga, su habitual titular. "Ahora estamos cuatro para el puesto y el mister decidirá. Mikel y yo aportaremos experiencia y ayudaremos a Andoni (López) y a Cristian (Ganea)", apuntó.

Al de Zarautz le parece "muy interesante el proyecto" que está formando el Athletic con Eduardo Berizzo, "un entrenador con una idea de juego" que le encanta. "A final de año veremos donde estamos, pero hay base para hacer buen año", admitió el zaguero, que llegó a Lezama con 15 años antes de partir para ir "quemando etapas" y madurar "mucho".

"Me parece bueno para él", aseguró preguntado por el fichaje por parte del Real Madrid de Álvaro Odriozola, con el que compartió vestuario en la Real Sociedad. "Todos sabemos qué club es y va a tener la oportunidad de ganar títulos, que ya le puedo decir que cuando lo consigue no tienes palabras", añadió.

"Va a convivir con gente que son estrellas mundiales y que han ganado las tres últimas 'Champions'. Va a coger experiencia y vivencias que en ningún otro lado las va a tener. Le veo preparado y ha demostrado el jugador que es en la Real. Además, con el juego del Real Madrid le va a venir mejor porque es un equipo que ataca muchísimo", sentenció.