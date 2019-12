Yuri Siomin: "No cualquiera puede jugar contra un equipo tan bueno como el Atlético"

Publicado 10/12/2019 19:19:10 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Lokomotiv de Moscú, Yuri Siomin, afirmó que afrontarán el partido de este miércoles ante el Atlético de Madrid "con perspectiva", ya que considera que no cualquier jugador tiene la "oportunidad" de enfrentarse a un equipo "tan bueno" como el club rojiblanco, a pesar del mal momento que está atravesando el conjunto ruso.

"Siempre hay perspectivas. No cualquier equipo tiene la oportunidad de jugar con un equipo así, a lo mejor un futbolista juega bien durante toda su vida pero no juega contra un equipo como este, tan bueno. Es una fiesta para los aficionados, siempre es bueno esto cuando no todo va bien como esperamos. Tenemos que apoyar a los jugadores", subrayó el técnico ruso en rueda de prensa.

El Lokomotiv visita este miércoles el Wanda Metropolitano (21:00 horas) en la última jornada de la fase de grupos de la 'Champions League', ya sin posibilidades de clasificarse para octavos de final, pero con intenciones de "estar en la Europa League".

Preguntado por su homólogo, el técnico ruso considera que el 'Cholo' Simeone "siempre quiere ganar", y animará a su equipo a una victoria, jugando "agresivamente", como "hace siempre". "Eso es lo que esperamos. Nosotros de todo el conjunto elegiremos a los mejores. Ya hemos publicado la lista de los que han venido y de los descartados. No vino Guilherme Marinato con nosotros pero los demás estamos todos", explicó.

Además, Siomin recalcó que le gustaría ver en su equipo a Alekséi Miranchuk durante mucho más tiempo después de los rumores sobre un posible interés de otros clubs en el mediapunta, más concretamente de la Juventus de Turín. "Es una cuestión de los directivos. Pero es una parte de nuestro éxito y es una figura de mucha importancia en todo el fútbol ruso", aclaró.

Finalmente, el preparador ruso habló sobre la reciente decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de expulsar a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y subrayó que "el fútbol no está mencionado en esta sanción, ni figura en ningún informe negativo". "Es un asunto que no lo tenemos que hablar nosotros, pero pensamos que sí vamos a jugar, aunque todavía tenemos que clasificarnos para el Mundial, que queda mucho tiempo", aclaró.