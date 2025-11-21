Zapopan presenta en España la sede "más mexicana" del Mundial 2026

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, durante la presentación de la sede mexicana de Guadalajar del Mundial 2026. - INERZIA COMUNICACION

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Municipal de Zapopan, encabezado por el alcalde Juan José Frangie Saade, ha presentado este viernes a los medio de comunicación españoles la visión nacional e internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el marco de la Semana de Zapopan en España, celebrada del 17 al 23 de noviembre en Madrid.

Zapopan será una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través del Estadio Guadalajara (AKRON), y la ciudad contará además con el único FIFA Fan Festival ubicado en un Centro Histórico en México, reforzando el papel de nuestro territorio como un punto clave de encuentro cultural y deportivo durante el Mundial.

Un país que Frangie recordó que también fue sede mundialista en 1970 y 1986. Con ello, México hará historia como el primero en el mundo en recibir tres ediciones de la Copa del Mundo. Por ello, el alcalde de Zapopan evocó la memoria histórica que une a México y España en los mundiales, recordando la presencia de la Selección Española en México 86 y a figuras como Butragueño y Camacho, que marcaron a toda una generación.

Esa época, profundamente "recordada por ambas aficiones", refleja cómo el futbol "puede estrechar lazos entre países". En este espíritu, el Mundial de 2026 se presenta como una nueva oportunidad para fortalecer esa conexión histórica a través del deporte. "Queremos que España vuelva a jugar en México, en Jalisco y en Zapopan", afirmó el edil de Zapopan.

La ciudad del estado de Jalisco será sede de cuatro partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los días 11, 18, 23 y 26 de junio, además de estar considerada para dos partidos de repezca.

La preparación de la sede para el Mundial 2026 se realiza mediante una coordinación interinstitucional con FIFA México, el Gobierno de Jalisco y los municipios involucrados, respaldada por un "plan integral" que incluye la renovación del Estadio Guadalajara con cancha FIFA Quality Pro, nuevo drenaje, iluminación de crecimiento y ampliación de zonas VIP, así como la modernización urbana con la Línea 5 hacia el aeropuerto, nuevas rutas de transporte masivo, rehabilitación de avenidas clave y acciones de embellecimiento en la ciudad.

Además, el operativo contempla "un robusto esquema de seguridad, policía turística y entrenamiento especializado", impartido por la ATF de Estados Unidos, además de transporte gratuito para aficionados, voluntarios y visitantes.

Las actividades mundialistas se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio, con 39 días de celebración, que incluyen oferta cultural, gastronómica, artística y turística.

Los eventos principales tendrán lugar en el Estadio Guadalajara (Akron), el Estadio Jalisco y el FIFA Fan Festival en Plaza de la Liberación, el cual será el más emblemático del país, con capacidad para 65,000 personas al día y más de 2,5 millones de asistentes estimados. Además, la sede contará con tres centros de entrenamiento, hoteles base camp, voluntariado integrado por más de 4,000 personas y una amplia agenda de activaciones deportivas y culturales.

Así, Zapopan se consolida como la sede más conectada y culturalmente representativa de México, con vuelo directo a Madrid, 12 Pueblos Mágicos cercanos, infraestructura aeroportuaria reforzada y un fuerte legado futbolero. Será, además, "la sede más mexicana" al reflejar "la esencia, la identidad y los símbolos más profundos" de México, el mariachi, el tequila, el folclore y la charrería (tradición ecuestre), elementos que proyectan al mundo una experiencia auténticamente mexicana".