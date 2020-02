Zidane: "El domingo tenemos una oportunidad para salir de esta mala racha como sea"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó la derrota encajada ante el Manchester City (1-2) en la ida de los octavos de final de la Champions League y aseguró que deben levantarse este mismo domingo en el Clásico ante el FC Barcelona para "salir de esta mala racha como sea".

"He terminado con una mala impresión por el resultado teniendo en cuenta el partido que hicimos. Jugando bien y perder de esta manera... Nos sabe mal a todos. Hemos hecho todo por ganar el partido, no hay que reprochar nada a los jugadores y tenemos que pensar en ganar en la vuelta. Lo habríamos buscado igualmente", dijo Zidane en rueda de prensa.

El técnico blanco, preguntado por la jugada del empate de Gabriel Jesus, dijo que habló con el árbitro. "Me dijo que no había nada, que él no ha visto nada, y que no había empujón, el árbitro ha decidido así y ya está. Lo que más me molesta es que -jugando bien- acabemos dolidos por el partido que hicimos. No merecemos esto. Hay que estar 90 minutos muy concentrado sobre todo con este tipo de equipos", añadió.

"Tenemos que ir allí a ganar. No es nueva la situación, hay otra oportunidad para cambiar el partido. ¿Y el domingo? Es otra oportunidad, en un partidazo. Ahora tenemos que recuperarnos bien y hacer un gran partido contra el Barça", manifestó Zidane ante los medios.

"No sé si hemos sido mejores que el City, había dos buenos equipos en el campo. Luego depende de la opinión de cada uno. Ellos han tenido sus oportunidades por culpa nuestra. Marcamos en nuestro peor momento y al final los diez minutos han sido malos. Y de hecho, podían haber metido un tercer gol", reconoció 'Zizou'.

En este sentido, el francés aseguró que el City "empezó muy bien" pero luego llegó el gol de Isco. "Ahí estuvimos mejor, como en la primera mitad. Y al final nos ha faltado concentración. Son errores y no estoy de acuerdo en que había que meter más posesión. Ellos tuvieron sus oportunidades y las aprovecharon", indicó.

"No se trata de un bajón físico, cometimos errores que son parte del fútbol, pero la única cosa que podemos hacer es mirarlo y analizarlo bien. No puedo decir nada más. Los diez últimos minutos han sido muy, muy complicado para nosotros. Durante tres o cuatro meses lo hicimos muy bien y esperar que pase esta racha. Estar uidos y fuertes y seguir trabajando. Si queremos pasar de ronda hay que ir a ganar. El madrid es capaz de hacer esto", explicó.

Además, Zidane confirmó que la suplencia de Kroos fue por decisión técnica, pero "no hay ningún problema" con el alemán, "simplemente" fue la apuesta del técnico blanco para jugar ante el campeón inglés. Y de cara al domingo realizó un alegato para ilusionar a sus aficionados.

"Espero a la afición el domingo para ayudar al equipo y para sacar el partido adelante. En el fútbol no podemos controlar todo. Los partidos del Levante o del Celta también lo dimos todo en el campo, pero es una mala racha. Estoy de acuerdo pero habrá que salir de ahí como sea. El domingo es una oportunidad para salir de esta racha", finalizó.