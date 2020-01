Zidane: "Veo muchas cosas positivas, pero todavía no hemos ganado nada"

Publicado 29/01/2020 23:38:45 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dijo que ve "muchas cosas positivas" en su equipo, pero recordó que "todavía" no han "ganado nada" tras eliminar al Real Zaragoza en los octavos de final de la Copa del Rey, además de subrayar la mejora defensiva de sus pupilos.

"Veo muchas cosas positivas del equipo, pero todavía no hemos ganado nada. Queremos seguir con lo que estamos haciendo, vamos a tener que estar muy bien el sábado para ganar al Atlético. Queda mucha Liga, mucha Copa y mucha Champions", valoró Zidane ante los medios tras el 0-4 en La Romareda.

"Destaco las dos cosas (defensa y ataque), hoy mantuvimos la portería a cero, en un campo complicado, con un rival fuerte y lo hicimos muy bien. Es nuestra fortaleza, últimamente para nosotros lo más importante es defender bien y lo estamos haciendo bien", recalcó 'Zizou'.

"Siempre nos critican por los goles y hoy hemos metido cuatro. Y me alegro por Karim (Benzema), por Lucas (Vázquez), por Vinicius, por Varane... Lo bueno para nosotros es que están todos 'enchufados'. El sábado tenemos un partido complicado y vamos a tener que tener nuestra mejor versión para seguir así", añadió.

Preguntado por si son el mejor equipo del momento, el técnico merengue prefirió ser prudente. "No lo sé, hay muchos equipos muy buenos, lo que puedo decir es que nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo. Sabemos la dificultad de todos los partidos, de la Copa, en la Liga ya ni te digo, así que estamos contentos por el trabajo bien hecho. Falta mucho hasta el final de temporada", dijo.

Por su parte, Zidane también analizó las actuaciones de Lucas Vázquez, Vinicius y Jovic, por quienes fue cuestionado. "Lucas tiene todo mi cariño. Creo en Lucas porque además es un chico encantador. Lo da todo en el campo. La gente puede opinar y nosotros ahí sólo podemos aceptar lo que diga la gente", espetó.

En cuanto a Jovic dijo que "no se desconecta" pese a que no marque. "Me gustaría que marcase un gol. Al final lo que tiene que hacer es seguir trabajando porque va a llegar. Lleva seis meses, tiene 21 años y él sabe que tiene que trabajar. Un día le va a venir ese gol y también le vienen bien estos momentos complicados para hacer mejor las cosas".

Y por último, en relación a 'Vini', el técnico blanco comentó que "le puede venir bien este gol". "Me alegro por él, hace un trabajo defensivo, como todos, y es algo que estamos haciendo muy bien o, al menos, mejor que antes. Tanto él, como Lucas, como James lo han hecho fenomenal", sentenció.