Los jugadores de Curazao celebran su gol ante Alemania en el Mundial de 2026 - Federico Gambarini/dpa

Alemania no deja soñar demasiado a Curazao

La tetracampeona del mundo comienza esta vez con fuerza su asalto al Mundial y con 7-1 al modesto debutante que llegó a igualar el 1-0

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania entró este domingo con buen pie en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y aparcó cualquier fantasma de sus últimas participaciones con una buena goleada en Houston por 7-1 ante una modesta Curazao, que no tuvo demasiado margen para soñar, aunque llegó a responder al 1-0 germano.

Después de sus inesperadas y tempranas eliminaciones en 2018 y en 2022, donde no fue capaz de superar su primer grupo, la tetracampeona del mundo sí mostró esta vez solvencia para no dar atisbo a nuevas sorpresas, reducidas sólo al momentáneo 1-1 que hizo que Livano Comenencia entrase en la historia del fútbol curazoleño con el primer gol en un Mundial para la nación más pequeña en participar en el evento.

El combinado que dirige el neerlandés Dick Advocaat no pudo ir más allá porque el de Julian Nagelsmann impuso la superioridad esperada, con un frente ofensivo muy dinámica que desnudó las debilidades defensivas de Curazao, atrevida y vertical cuando tuvo espacios y balones, pero atrás endeble para detener la 'dinamita' que tiene arriba la selección alemana.

Aunque fue un centrocampista, Felix Nmecha, protagonista en muchas opciones ofensivas, el que abrió pronto el marcador, a los seis minutos y tras enviar a la red una buena pared con Florian Wirtz, que volvió a demostrar el talento que apenas se ha vislumbrado en el Liverpool FC inglés, y ante ya cierta falta de intensidad de la zaga rival, finalmente de cuatro y no cinco componentes.

Alemania tuvo ocasiones para ampliar el marcador a raíz de ese 1-0, pero le faltó algo de la eficacia que sí tuvo su rival que, al menos, acertó con la primera que tuvo para poner algo de emoción. Justo antes de la pausa por hidratación, los de Nagelsmann no defendieron excesivamente bien y el balón acabó dentro del área en los pies de Comenencia, que encontró portería y ayuda en un desvío involuntario para superar a un Manuel Neuer otra vez en la portería germana casi dos años después de haberse retirado.

ALEMANIA ARROLLA

Pero el gol no trajo dudas en la 'Mannschaft', que continuó apretando y pisando mucho el área de Eloy Room hasta que encontró la tranquilidad en dos acciones de balón parado en el tramo final del primer acto. Primero, Nico Schlotterbeck, que ya había avisado en un saque de esquina, cabeceó sin marca y a placer para hacer el 2-1, y cuando Curazao buscaba llegar con esa desventaja al marcador, sufrió el 3-1 en el tiempo añadido, obra de Kai Havertz, al transformar un penalti cometido sobre Nmecha.

El paso por los vestuarios no trajo buenas noticias para el combinado caribeño, que fue arrasado por su rival, que dio la sensación de no necesitar acelerar demasiado. Joshua Kimmich encontró el desmarque de Jamal Musiala y el '10' se lo puso ya imposible a los de Advocaat al poco de iniciarse el segundo acto en el NRG Stadium.

Curazao ya no podía intentar correr a los espacios y quedaba a merced de la tetracampeona mundial que se dio un festín tras el descanso para emborronar el debut de su rival y endosarle una cantidad de goles que incluso puede complicar aún más su sueño de pasar el grupo. Nathaniel Brown, Deniz Undav y Havertz cerraron el 7-1 ante un equipo que amenazó poco a Neuer, salvo con un cabezazo de Leandro Bacuna y un disparo por encima del larguero de Jearl Margaritha.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ALEMANIA, 7 - CURAZAO, 1 (3-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ALEMANIA: Neuer; Kimmich (Anton, min.83), Tah (Rüdiger, min.72), Schlotterbeck, Brown (Raum, min.73); Pavlovic, Nmecha (Goretzka, min.72); Sané, Musiala (Undav, min.64), Wirtz; y Havertz.

CURAZAO: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Chong (Kastaneer, min.82), Locadia (Margaritha, min.65) y Hansen (Antonisse, min.46).

--GOLES.

1-0, minuto 6. Nmecha.

1-1, minuto 21. Comenencia.

2-1, minuto 38. Scholetterbeck.

3-1, minuto 45+4. Havertz, de penalti.

4-1, minuto 47. Musiala.

5-1, minuto 68. Brown.

6-1, minuto 78. Undav.

7-1, minuto 88. Havertz.

--ÁRBITRO: Jalal Jayed (MAR).

--ESTADIO: NRG de Houston.