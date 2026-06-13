Alemania quiere surfear la 'ola azul' de Curazao

Manuel Neuer durante un entrenamiento de la selección de Alemania - Jan Woitas/dpa

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo, inicia este domingo en el Estadio Houston el camino en busca de su quinta estrella ante la debutante Curazao (19.00 horas/La 1), un duelo que inaugura la lucha en el Grupo E y que enfrenta a los dos combinados con mayor diferencia de posiciones en el ranking FIFA de la primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ganadora como Alemania Federal en Suiza 1954, Alemania 1974 e Italia 1990, la 'Mannschaft' regresa a América, donde se bordó su última estrella hace doce años, en Brasil 2014, con la ambición de igualar a la 'canarinha' como la selección con más títulos mundiales (5) y, sobre todo, con la necesidad de dejar atrás sus dos últimos fracasos mundialistas.

Ni en Rusia 2018 ni en Catar 2022 pasó de la fase de grupos, y entre medias, los octavos y los cuartos de final fueron su techo en las Eurocopas de 2020 y 2024. Sin embargo, los de Julian Nagelsmann llegan a la cita en un gran momento de forma, después de ganar sus últimos nueve compromisos, cerrando su preparación con un triunfo ante la anfitriona Estados Unidos en Chicago (2-1).

Ahora, el combinado germano, actual número diez del mundo, busca dar este domingo su primer paso a dieciseisavos en un Grupo E que comparte, además de con Curazao, con Ecuador y Costa de Marfil, que a priori ofrecerán más resistencia que el combinado caribeño, número 82 del ranking FIFA. El de este domingo será, además, un duelo inédito entre ambas selecciones.

En la 21ª participación de Alemania en la Copa del Mundo, Nagelsmann volverá a apostar bajo palos por Manuel Neuer, que había anunciado su retirada internacional tras la Euro 2024 y que regresó para arrebatar la titularidad a Oliver Baumann, que había defendido la portería teutona durante toda la fase de clasificación mundialista. Será el único superviviente de la Alemania campeona de 2014.

Por el resto, formará con una defensa apuntalada por Joshua Kimmich y Nathaniel Brown en los laterales y Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck como pareja de centrales, con Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha como organizadores y Jamal Musiala en la mediapunta. Florian Wirtz y Leroy Sané llevarán el peligro por los extremos y Kai Havertz formará como delantero centro.

Enfrente, Curazao, el país menos poblado que ha alcanzado una fase final del Mundial, afronta su primer torneo mundialista sabiéndose el rival más débil de Grupo E, pero con la esperanza de volver a dar la sorpresa después de clasificarse como primera de grupo e invicta en las eliminatorias de la CONCACAF.

Los 150.000 habitantes de la pequeña isla caribeña estarán pendientes del debut de los de Dick Advocaat, que se agarran a la experiencia internacional de hombres como el central del PSV Eindhoven Armando Obispo, el delantero del Sheffield United y excanterano del Manchester United Tahith Chong o el extremo derecho del Middlesbrough Sontje Hansen. La 'Ola Azul', que goleó a Aruba (4-0) y cayó ante Escocia (4-1) en las últimas semanas, emprende el mayor reto de su historia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha, Wirtz; Musiala, Sané y Havertz.

CURAZAO: Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Chong y Locadia.

--ÁRBITRO: Jalal Jayed (MAR).

--ESTADIO: Houston.

--HORA: 19.00/La 1.