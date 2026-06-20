Argelia presenta a la FIFA una queja oficial por el arbitraje de Marciniak contra Argentina

KANSAS Kansas City, MO - JUNE 16: Lionel Messi #10 of Argentina makes a run with the ball in the first half of the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 at Kansas City Stadium in Kansas City, MO. - Europa Press/Contacto/Scott Winters

KANSAS CITY (EEUU), 20 Jun. (dpa/EP) -

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) ha presentado a la FIFA una protesta debido a la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak durante el encuentro de su selección frente al combinado de Argentina en la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, saldado con triunfo por 3-0 de la 'Albiceleste'.

Una dura entrada de Lionel Messi, que más tarde acabó con un 'hat-trick', quedó sin siquiera sancionarse cuando el partido iba 1-0. Los argelinos se quejaron luego porque tampoco se sancionó un codazo de Alexis Mac Allister. Inicialmente, la FIFA no se pronunció al respecto de lo sucedido en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Y ahora la FAF, según informó este viernes un portavoz, expresó su queja de forma oficial por la entrada que recibió Aïssa Mandi. Eso sí, las protestas contra actuaciones arbitrales en el fútbol tienen poco éxito si se hacen en pleno desarrollo del torneo porque las decisiones de los colegiados nunca se modifican 'a posteriori'.