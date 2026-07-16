Argentina podría enfrentarse a medidas disciplinarias por la pancarta sobre las Malvinas

El centrocampista Giovani Lo Celso de la selección de Argentina sujeta una pancarta con el texto 'Las Malvinas son argentinas'. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

LONDRES, 16 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

Argentina podría enfrentarse a medidas disciplinarias después de que sus jugadores mostraran una pancarta sobre las Islas Malvinas, con el texto 'Las Malvinas son argentinas', tras su victoria por 1-2 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El artículo 34.3 del reglamento de la FIFA prohíbe a los jugadores mostrar mensajes o lemas políticos antes, durante o después de un partido. Y varios futbolistas de la 'Albiceleste', primero el centrocampista Giovanni Lo Celso, sujetaron frente a la grada una pancarta en la que se leía 'Las Malvinas son argentinas' tras el triunfo en Atlanta (Estados Unidos), para clasificarse a su segunda final consecutiva de un Mundial.

Las Islas Malvinas son un territorio de ultramar del Reino Unido, y sus habitantes votaron de forma abrumadora a favor de seguir siéndolo en 2013. En abril de 1982, las fuerzas argentinas invadieron las islas, pero se vieron obligadas a rendirse en junio de ese mismo año.

El delantero Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo ante Inglaterra, reconoció que no era "un partido más" por lo que "pasó hace muchísimos años". "Para nosotros no era un partido igual a los demás, era especial", defendió tras el encuentro.

Argentina fue multada por la FIFA tras exhibir una pancarta con el mismo lema tras un partido amistoso contra Eslovenia en 2014. Además, los jugadores españoles Rodri Hernández y Álvaro Morata fueron sancionados con un partido de suspensión cada uno por la UEFA tras cantar 'Gibraltar es español' en la celebración en Madrid de la Eurocopa de 2024.