Ayala: "Fue más un empujón, si veo a Dani Olmo le pediré disculpas"

Dani Olmo y Nico Williams, Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador asistente de la selección de Argentina, Roberto Fabián Ayala, reconoció estar "arrepentido" por su violenta reacción sobre Dani Olmo tras la final del Mundial, aunque apuntó que "fue más un empujón que un puñetazo", al tiempo que lamentó una "campaña" contra el fútbol de la albiceleste.

"Estoy arrepentido. El lugar que ocupo es un lugar donde no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos", dijo este miércoles en una entrevista en Esports Migdia de Valencia Capital Radio, hablando de lo ocurrido tras la derrota (1-0) contra España.

El exjugador del Valencia CF protagonizó una de las feas escenas tras el pitido final en el MetLife de Nueva Jersey. "Hay que cortar las cosas, quedaron ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si yo lo veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona", afirmó.

"Ha pasado miles de veces, lo que pasa es que no sé por qué y más con nuestra selección, no sé si es una campaña, pero hubo una cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos otro fútbol. Es el fútbol que nosotros sentimos e intentamos darle alegría a nuestro pueblo", añadió.