Bellingham resurge en el mejor escenario

El centrocampista inglés Jude Bellingham celebra un gol con Inglaterra ante Noruega en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Pedro Paulo Diaz

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés Jude Bellingham está completando un Mundial sobresaliente gracias a sus seis goles y una asistencia para liderar a Inglaterra y guiarla a las semifinales del torneo, y dejar así atrás una pasada temporada gris y por debajo de las expectativas en el Real Madrid.

El '10' inglés llegaba entre dudas y críticas por una temporada decepcionante con el club merengue, incluso el seleccionador Thomas Tuchel no aseguró su titularidad desde el inicio de la Copa del Mundo ante una buena campaña de Morgan Rogers con el Aston Villa. Pero el rendimiento del centrocampista del conjunto merengue ha atajado todo ese runrún.

Bellingham está convirtiendo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el escenario propio para desatarse y reencontrarse con su mejor versión. El 'todocampista' ha encontrado en el sistema de Tuchel el espacio en el que brillar, y que es lo más cerca posible del capitán Harry Kane y lejos de la construcción, con más libertad para explotar una de sus grandes virtudes: la llegada de segunda línea.

De este modo, el '10' de los 'Three Lions' se beneficia de un 'nueve' atípico, ya que Kane deshabita con asiduidad el entorno habitual de un 'killer' para bajar, a veces hasta su propio campo, para dejar que Bellingham aproveche el factor sorpresa contra las defensas rivales.

Así, el centrocampista de Stourbridge, de 23 años, ha celebrado ya seis dianas en este torneo, las mismas que marcó en toda LaLiga EA Sports 2025-26 con el Real Madrid, en un curso en el que firmó ocho tantos en todas las competiciones. Un dato que habla de la influencia del inglés con su selección y de la casi inexistente con el conjunto blanco, con el que también estuvo lastrado por las lesiones.

Bajo las órdenes de Tuchel, Bellingham ha asumido un rol inmenso, por su aportación ofensiva y su instinto de cara a gol, un despliegue físico solidario y ese liderazgo que va más allá de las cifras y las estadísticas. Porque el del Real Madrid es el segundo jugador con más presiones en todo el Mundial, con un total de 165.

Pero es cierto que lo más vistoso son los goles, y el centrocampista marcó ante Croacia en el primer duelo del Mundial, también frente a Panamá en el último encuentro de la fase de grupos, y sendos dobletes contra México y Noruega en octavos y cuartos en momentos claves para mantener con vida y opciones a todo un país que busca la segunda estrella 60 años después de estrenar su palmarés mundialista.

Contra la coanfitriona, en un escenario como el mítico Azteca, firmó un doblete fulgurante para poner el 0-2 y echar un jarro de agua fría a la afición local, mientras que contra el equipo liderado por Erling Haaland, el '10' se exhibió marcando el 1-1 al filo del descanso y el segundo para darle el triunfo nada más arrancar la prórroga. En total, seis goles -muy por encima de los 3,4 tantos esperados- para igualar el registro goleador de su compañero Harry Kane, de lleno en la pelea por la Bota de Oro del torneo.

Y lo hace con mayor precisión, incluso, que su capitán, que ha hecho dos goles desde los once metros. Bellingham ha convertido 6 goles en 11 remates a puerta y 17 remates totales, mientras que el del Bayern ha necesitados 22 intentos totales. De hecho, el jugador del conjunto merengue tiene el mejor porcentaje de gol del torneo -entre jugadores que hayan marcado al menos 5 goles-.

Metiendo en una coctelera todos lo datos de estadística avanzada relacionada con la finalización y toda la parte ofensiva en fútbol, solo el francés y compañero en el Real Madrid Kylian Mbappé (8,97) supera a Bellingham (8,25), según el 'power ranking' ofensivo de la FIFA, en el que el inglés mejora, por ejemplo, al argentino Leo Messi (8,07), que acumula 8 dianas en el torneo.

Bellingham brilla y lo hace en la demarcación que ya le encumbró en su curso debut en el Real Madrid, con más responsabilidades ofensivas que defensivas, jugando de cara y no de espaldas y sin demasiada preocupación por lo que ocurre a su espalda. Así, en la temporada 2023-24 marcó 23 goles y dio 14 asistencias, en lo más cercano a su plenitud desde su llegada a España.

Mientras que en el Santiago Bernabéu ejerció con frecuencia de conector y equilibrador del juego en la medular, con Inglaterra se ha liberado para actuar como un auténtico '10' con alma de delantero, convertido ya en ese termómetro anímico y futbolístico de una selección que quiere exprimir el mejor momento de Bellingham en el último año.

Ahora, el centrocampista, de 23 años, afronta un reto complejo ante Argentina, vigente campeona, en semifinales, las cuartas de los ingleses en los últimos cinco grandes torneos. Y Bellingham quiere ser el líder de un equipo inglés que busca su tercera final desde 2020, después de las de las Eurocopas de ese año y de 2024.