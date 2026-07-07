La campeona sobrevive a los 'Faraones'

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección argentina se ha clasificado este martes para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras remontar de manera agónica a Egipto (2-3) en su duelo de octavos de final liderados por Leo Messi, que asistió en el primero de los tantos albicelestas y anotó el segundo, mientras que el gol del triunfo lo conseguiría Enzo Fernández en el tiempo de añadido.

Argentina sufrió mucho más de lo previsto para acceder a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El vigente campeón estuvo contra las cuerdas en su duelo frente a Egipto, que llegaría colocarse con un 0-2 favorable gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Pero la reacción albiceleste arribaría a 10 minutos del final con un tanto del 'Cuti' Romero al que le siguieron otro de Leo Messi y el definitivo de Enzo Fernández. Antes, el '10' argentino había errado un penalti.

El sufrimiento ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final tuvo consecuencias en la alineación de Lionel Scaloni. El técnico argentino dio entrada a Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, un cambio por línea que también suponía cambio de esquema, con un centro del campo en rombo, con Rodrigo De Paul en la mediapunta, buscando un mayor equilibrio. Sin embargo, el arranque no fue el deseado para la albiceleste, con Egipto discutiéndole la posesión de balón.

Y los peores presagios para Argentina llegarían antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de partido. Un centro lateral de Marwan Attia encontraría a Yasser Ibrahim, que se imponía en la disputa a Lisandro Martínez para batir con su cabezazo a Emiliano Martínez. Pero la respuesta argentina llegaría casi de inmediato con un penalti provocado por Tagliafico que permitiría a Leo Messi igualar desde los once metros. Pero como ocurririera ante Austria, el '10' erró.

Shobeir emergió como héroe dando un respiro y confianza a los faraones, que estaban siendo mejores en la primera mitad del primer tiempo. Pero la pausa de hidratación sentó bien a Argentina, que tras la reanudación volvería a estar cerca del empate con un remate de cabeza de Mac Allister a centro de De Paul, al que intervendría de nuevo el meta egipcio. Y posteriormente, Messi estrellaría una falta lejana en el palo izquierdo de la portería. La albiceleste comenzaba a merercer el empate.

Y el show de Shobeir seguiría in crescendo antes de que se llegara al descanso. Esta vez la mano salvadora llegaría a un remate franco, desde el interior del área, de Julián Álvarez. Un total de tres paradas con las que evitó 1,4 goles esperado en contra, permitiendo a Egipto marcharse a vestuarios por delante en el marcador y los primeros cuartos de final de un Mundial de su historia a 45 minutos.

La reanudación trajo consigo un cambio en Egipto, que dio entrada a Hamdi Fathy en lugar del lesionado Emam Ashour. Un ajuste que llevó a que Salah ocupara la punta de ataque. Lo que no varió fue la dinámica del encuentro, con la actual campeona del mundo asentada en campo egipcio y generando peligro constante. Sin embargo, la peor noticia para los argentinos es que Leo Messi, autor de siete de los 11 goles del equipo en el Mundial, estaba más gris que de costumbre.

Y la situación argentina podría haberse complicado muchísimos más al filo de la hora de partido. Una contra egipcia acabaría con el segundo tanto de los faraones en el partido, pero el comienzo de la jugada vendría de una falta Attia sobre Lisandro Martínez. Se salvaba la campeona del mundo que comenzaba a estar contra las cuerdas y la que la angustia empezaba a pesarle.

Las ofensivas albicelestes cada vez hacían menos daño a una muy bien plantada defensa egipcia, siendo el balón parado su principal vía de peligro. Y la puntilla de los faraones llegaría en otra contra perfecta comandada por Salah. El '10' egipcio abrió a Hassan para que rompiera en el uno contra uno a Enzo Fernández y pusiera el pase atrás para la entrada de Zico, que fusiló al 'Dibu' Martínez. La incredulidad se apoderó de los rostros de los argentinos, que necesitaban un milagro para no quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Pero la albiceleste vendería cara su derrota y a falta de 10 minutos para el final, un envío de Messi desde el pico del área sería cabeceado al fondo de la red por parte del 'Cuti' Romero. Reducía distancias Argentina, que aun contaba con un cuarto de hora, teniendo en cuenta el añadido, para lograr el gol del empate. Además, de cara al optimismo argentino, Messi comenzaba a aparecer.

Y cerca estaría de generar el segundo tanto con un eslalon que recordó al Messi de antaño, pero el remate de cabeza de Romero se iría fuera. No perdonaría en la siguiente. El capitán albiceleste aprovechó un balón suelto en el punto de penalti para, de volea, batir a Shobeir e igualar el partido. Octavo gol de Messi, que volvía a situarse como máximo goleador en solitario del torneo.

Argentina olió la sangre y no quería que la eliminatoria se marchara a la prórroga. Y la remontada se culminaría en una contra argentina en el minuto 92 de partido. Lautaro recibió con espacio en banda derecha y tuvo la pausa para esperar la incorporación del centrocampista del Chelsea, que mandó con la testa el balón al fondo de la red tras un centro medido del delantero del Inter.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARGENTINA, 3 - EGIPTO, 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

ARGENTINA: Martínez; Molina (Montiel, min.73), Romero (Otamendi, min.90+5), Lisandro, Tagliafico (Nico González, min.66); De Paul (Lautaro Martínez, min.66), Paredes, Enzo, Mac Allister; Messi y Julian (Medina, min.90+5).

EGIPTO: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour (Fathy, min.46), Attia, Lasheen (Zizo, min.90+6), Hassan (Trezeguet, min.73); Salah y Ziko (Marmoush, min.80).

--GOLES:

0-1, min.15: Ibrahim.

0-2, min.67: Ziko.

1-2, min.79: Romero.

2-2, min.83: Messi.

3-2, min.90+2: Enzo Fernández.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó a Shobeir (min.90+3), Fathy (min.90+4), Attia (min.90+8) y Hassan (min.90+9) en Egipto.

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).