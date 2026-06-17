El capitán senegalés, indignado por la prohibición de viajar a sus aficionados: "El fútbol es para todos"

El capitçan de Senegal, Kalidou Koulibaly, en el debut de la selección africana contra Francia en el Mundial de fútbol de 2026. - Emmanuele Mastrodonato/IPA via Z / DPA

EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 17 Jun. (EP/DPA) -

El capitán de la selección de fútbol de Senegal, Kalidou Koulibaly, se ha pronunciado en contra de la restricción de viajar impuesta por Estados Unidos a sus aficionados para que pueden animar a su equipo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa hasta el 19 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso en diciembre restricciones parciales de viaje a Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití, a pesar de que su país es coanfitrión del Mundial y de saber que esas naciones podían clasificarse.

Aunque se concedieron exenciones a los deportistas y a sus familiares cercanos, la medida ha dejado un mal sabor de boca a Koulibaly. "La federación se encargó de que pudiéramos tener a nuestros padres o a nuestros familiares cerca de nosotros", declaró a The Athletic tras la derrota por 3-1 ante Francia en su primer partido.

"Pero es cierto que algunos aficionados no pudieron volar a Estados Unidos. Creo que todos los equipos pueden contar con su gente, así que no entiendo por qué los africanos no pueden tener a los suyos", añadió Koulibaly.

Los exuberantes aficionados senegaleses que sí lograron llegar al estadio de Nueva Jersey, algunos de ellos residentes en Estados Unidos, se hicieron ver y oír en las gradas del estadio neoyorquino.

Fuera del terreno de juego, el Mundial se ha visto marcado por problemas con los visados y la entrada al país. La FIFA ha afirmado que no tiene competencia para modificar las leyes nacionales.

"No quiero hablar de política ni de nada por el estilo. Solo quiero hablar de fútbol, disfrutar del fútbol, y creo que el fútbol es para todo el mundo. Solo quiero decir esto y espero que la situación se solucione, pero para mí lo más importante es que tenemos que jugar para nuestra gente", comentó Koulibaly.