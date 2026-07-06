James Rodríguez durante el Colombia-Ghana del Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Nick Tre. Smith

Colombia desafía a la gripe y a la ofensiva Suiza

El equipo colombiano busca reafirmar sus expectativas con el pase a cuartos del Mundial ante un rival siempre competitivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selecciones de Suiza y Colombia cerrarán este martes (22.00 horas) los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un duelo en el estadio BC Place de Vancouver marcado por el estado físico del combinado 'cafetero', aquejado desde hace unos días por un cuadro gripal, un obstáculo más para intentar batir a un rival sólido y goleador hasta el momento.

El actual subcampeón de la Copa América ha despertado mucha atención en esta Copa del Mundo y ha disparado la ilusión en su afición tras un recorrido muy sólido hasta el momento, pero que ahora se pondrá a prueba ante el combinado helvético, siempre muy competitivo en eliminatorias, aunque todavía no ha tenido un rival de tanta exigencia como el 'cafetero'. Sin embargo, en Eurocopas, ya fue capaz de dar buena cuenta de Francia en 2021 y de Italia en 2024.

Para Colombia, el principal problema es el virus que ha irrumpido en la concentración y que ya en los dieciseisavos de final ante Ghana hizo daño a jugadores como el talentoso centrocampista James Rodríguez. Han pasado unos días desde ese encuentro y estará por ver cómo ha afectado al seno de la plantilla para medirse a una Suiza siempre rocosa en lo físico y sólida en el aspecto defensivo.

Las dos selecciones buscan, al menos, catapultarse a sus respectivos techos mundialistas. La 'Nati', que ha ido de menos a más tras empezar empatando con Catar (1-1), no pisa la antepenúltima ronda de una Copa del Mundo desde que fue anfitriona en 1954. Colombia quiere volver a estar entre los ocho mejores 12 años después de su única vez, cuando cayó ante la anfitriona Brasil en un partido recordado por el gran gol de falta de David Luiz y la acción de Camilo Zúñiga con Neymar Jr, que dejo fuera del campeonato al '10' brasileño.

Para llegar a esta posibilidad de igualar sus mejores participaciones de un Mundial, ambos conjuntos tuvieron que hacer frente a una selección africana. Los europeos vencieron (2-0) a Argelia y los sudamericanos se impusieron (1-0) a Ghana por la mínima con un gol tempranero y sin pasar demasiados apuros.

Ahora, este encuentro se considera es un 'pulso' para ver quién refuerza sus mejores virtudes hasta ahora. El equipo que entrena Murat Yakin acude con un promedio de 2,25 goles por partido, donde destacan el joven mediapunta Johan Manzambi y el delantero Breel Embolo, con tres y dos tantos respectivamente, pero enfrente estará el de Néstor Lorenzo que ha sobresalido también por su disciplina defensiva y sin recibir gol desde su estreno ante Uzbekistán.

Sin embargo, pese a que sólo ha hecho cinco goles, tres ante los uzbecos, Colombia tiene un talento ofensivo arriba con jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias, el propio James Rodríguez o el lateral derecho Daniel Muñoz, que amenaza con despertar en cualquier momento, empezando por un choque que se prevé de poder a poder y con dos equipos con la intensidad que ponen sus respectivos centros del campo con Remo Freuler y Granit Xhaka y con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta. Luis Suárez se perfila la principal novedad en el once 'cafetero' ante la lesión que sufrió Jhon Córdoba ante Ghana, mientras que Suiza repetiría el que le dio el triunfo ante Argelia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SUIZA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; y Embolo.

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, Rodríguez, Díaz; y Suárez.

--ÁRBITRO: Iván Barton (ESA).

--ESTADIO: BC Place de Vancouver (Canadá).

--HORA: 22.00/DAZN.