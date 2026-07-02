Colombia y Ghana pugnan por el último billete a octavos

El capitán de Colomobia James Rodríguez, en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Chris Arjoon

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Colombia y Ghana se enfrentan este viernes, madrugada del sábado en España, en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, un cruce inédito y sin margen de error entre el fiable y sólido equipo 'cafetero' que busca los octavos por tercera participación consecutiva, ante un equipo africano también serio atrás y que quiere estar entre los 16 mejores combinados del mundo por primera vez desde 2010.

Sobre el papel, la selección entrenada por Néstor Lorenzo es favorita en este cruce que cerrará la fase de dieciseisavos del torneo. Arranca la ronda del todo o nada, esos partidos que se juegan sin red y que a Colombia, en los Mundiales, no se le dan demasiado bien. Y es que solo ganado una eliminatoria en toda su historia en una Copa del Mundo; fue en 2014, con un excelso James Rodríguez que convirtió un doblete para eliminar en octavos a Uruguay.

Además de brasil 2014 y la presente edición, el combinado sudamericano avanzó la primera fase en México 1990 y Rusia 2018, y en ninguna de ellas pudo seguir adelante en el torneo, por lo que se encuentra ante una buena oportunidad de seguir los pasos de la fructífera generación del 2014, con el listón de los cuartos de final como objetivo a batir.

Colombia cumplió e, incluso, rindió por encima de las expectativas en un Grupo K que lideró tras vencer a Uzbekistán (1-3) y a la RD del Congo (1-0), con más sufrimiento del esperado, y empatar sin goles frente a Portugal, la otra favorita en la terna de cuatro, para avanzar como líder y evitar la parte del cuadro con la mayoría de equipo europeos.

Los de Néstor Lorenzo deben demostrar sobre el césped el favoritismo impuesto en la previa del duelo, gracias a un Luis Díaz en un gran estado de forma y fijo por la izquierda, con el veterano y capitán James Rodríguez en la mediapunta. Las dos grandes dudas son las de Luis Suárez, que podría perder su sitio por Jhon Córdoba; mientras que Daniel Muñoz y Johan Mojica volverían a los laterales, a no ser que Déiver Machado continúe en el once.

Por su parte, Ghana desembarca en las eliminatorias por tercera vez en su historia, después de avanzar como una de las ocho mejores terceras en la fase de grupos. La victoria inicial ante Panamá 1-0 fue clave para conseguir el billete, ya que después empataron (0-0) contra Inglaterra en un ejercicio de resistencia y perdieron por 2-1 frente a Croacia en la última jornada.

La principal fortaleza de las 'Estrellas Negras' es su solidez defensiva, ya que los dos goles recibidos ante el conjunto balcánico significaron los primeros que encajaban en cinco encuentros dejando la portería a cero, por lo que batir el entramado defensivo diseñado por el seleccionador Otto Addo será el reto del equipo 'cafetero'. Además, Colombia se enfrenta a un equipo que renuncia al balón, al promediar el 36% de posesión, la segunda cifra más baja en dieciseisavos por detrás de Paraguay.

Ahora Ghana tiene la oportunidad de avanzar a los octavos de final de un Mundial por primera vez en 2010, con futbolistas rápidos como Mohammed Kudus, el del Athletic Club Iñaki Williams y Antoine Semenyo, para intentar sumar su segundo triunfo tras una racha de solo una victoria en los últimos nueve encuentros. Addo tiene dudas en la portería, y en el acompañante de Thomas Partey y Sibo en la medular.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James, Luis Díaz; y Luis Suárez.

GHANA: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sibo, Yirenkyi, Partey; J. Ayew, Semenyo y Sulemana.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Arrowhead Stadium de Kansas (Estados Unidos).

--HORA: 03.30/DAZN.