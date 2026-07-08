El Comité de Disciplina de FIFA no le quita a Olise la amarilla ante Paraguay y sigue apercibido

Michael Olise pelea una pelota con Matías Galarza durante el Francia-Paraguay de octavos de final del Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo francés Michael Olise mantendrá su condición de apercibido para el duelo de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos después de que el Comité de Disciplina de la FIFA no le haya retirado la amonestación que vio en la anterior ronda ante Paraguay.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó un recurso contra esta amarilla que le mostró en el tiempo añadido de la segunda mitad el colegiado uzbeco Ilgiz Tantashev a una de sus estrellas, pero el seleccionador nacional Didier Deschamps confirmó este miércoles en rueda de prensa que no había prosperado, por lo que si el futbolista del Bayern Múnich alemán viese otro ante el combinado norteafricano se perdería unas hipotéticas semifinales.