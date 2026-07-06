Cucurella: "Los equipos campeones son los que defensivamente son los mejores"

Marc Cucurella durante el Portugal-España de octavos del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral de la selección Marc Cucurella dejó claro que hicieron "un gran partido" este lunes en la victoria en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Portugal, y que merecieron una victoria con otra portería a cero, una gran noticia porque "los equipos campeones son los que defensivamente son los mejores".

"Hemos hecho un gran partido. Ellos son un gran equipo y el partido estaba muy igualado, pero al final de eso se trata, de estar siempre metido en el partido. Creo que los cambios nos han dado mucho y hoy se ha demostrado que la gente del banquillo aporta mucho y hoy nos han dado la victoria", señaló Cucurella a los medios tras el partido.

El catalán sabe que esta clasificación "es un paso muy importante". "Portugal, con los jugadores que tiene y que encima nos ganaron la última Nations, era un partido difícil y teníamos ganas de jugarlo y creo que clasificarse para unos cuartos se merece una celebración como lo hemos hecho", apuntó.

"Al final ha sido también un partido muy igualado, donde ha habido momentos que hemos tenido que sufrir, pero hemos estado todo el rato concentrados, hemos dado el máximo y creo que nos hemos merecido la victoria", añadió el nuevo jugador del Real Madrid.

Sobre Mikel Merino, Cucurella recordó que "es un jugador que en estos últimos años ha mejorado mucho" y que "sus números goleadores han incrementado mucho". "Estamos felices de tenerle con nosotros y al final esto es lo que demanda el fútbol. Muchas veces los héroes o los protagonistas son los que entran desde el banquillo. Está claro que un partido de este ritmo es difícil, es difícil estar muy concentrado y creo que hoy tanto él como Ferran, luego creo que ha entrado Borja también, aportan mucho. Al final, lo más importante es el equipo y hoy se ha demostrado", comentó.

También celebró otra portería sin encajar. "Creo que los grandes equipos y los equipos campeones son los que defensivamente son los mejores y estamos intentando hacerlo así. Es un trabajo de todos, de cómo presionan, de cómo tapan líneas, de cómo comunicamos y bueno ojalá seguir así porque al final, el dejar la portería a cero hace que esté siempre un poquito más cerca el conseguir esa victoria", admitió.

"Creo que nos da igual, el que se clasifique será porque lo habrá merecido. Sea quien sea, creo que vamos a estar preparados, vamos a tener días para preparar el partido y, nada, con ganas de afrontar el siguiente partido", sentenció preguntado sobre si prefería en cuartos a los Estados Unidos o Bélgica.