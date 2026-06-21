Eloy Room, Ecuador - Curazao, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Du Yu

Curazao lía la Mundial contra Ecuador

La debutante empató (0-0) con una 'Tri' que tendrá que ganar a Alemania para seguir viva

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La selección de Ecuador vivió una segunda jornada también aciaga en el Mundial 2026 al empatar (0-0) con la novata Curazao este sábado en el Estadio Kansas City dentro del Grupo E, obligada a ganar a Alemania en el tercer partido para avanzar a unos cruces a los que también optarán los isleños.

La 'Tri', uno de los llamados a ser sorpresa de esta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, volvió a tropezar tras caer sobre la bocina contra Costa de Marfil en su debut. Ecuador volvió a quedarse sin marcar, esta vez ante una Curazao épica y con un Eloy Room, de 37 años, que se hizo muy grande bajo palos.

La pequeña isla caribeña, en su primer Mundial, sumó un histórico primer punto e incluso podrá optar a los dieciseisavos de final en la última jornada contra los africanos. Alemania, que se colocó con seis puntos este sábado, será el rival de una Ecuador que tendrá que ganar a la cuatro veces campeona para optar a un billete.

Los de Sebastián Beccacece, que tuvieron que encajar fuerte crítica esta semana, se asomaron al abismo por la falta de gol. La leyenda Enner Valencia tuvo casi la mejor ocasión del partido a los tres minutos, un mano a mano que fue la presentación de Room. Los de Dick Advocaat fueron un muro atrás y, además, se desplegaron bien en ataque generando peligro con desparpajo.

Ecuador perdió la cuenta de sus ocasiones: de nuevo Valencia, Pedro Vite, pero esa salida de los caribeños, que no dudar en probar el disparo en cuanto rondaba la portería, fue atrevida y con calidad en las botas de Juninho y Leandro Bacuna, y Tahith Chong. La 'Tri' dio algo de más velocidad a sus ataques en la reanudación, pero el segundo tiempo no cambió la pesadilla sudamericana.

Room fue como un imán para cada remate ecuatoriano, o el larguero lo repelió, o la falta de puntería apareció, como un cabezazo desviado de Piero Hincapié. Sin renunciar a algo más, Curazao rozó el gol en un disparo de Juninho que sacó con una mano casi imposible Hernán Galíndez. Con los cambios y la urgencia de los últimos minutos, Ecuador se volcó pero la debutante escribió su historia.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ECUADOR, 0 - CURAZAO, 0.

--ALINEACIONES:

ECUADOR: Galíndez; Franco (Preciado, min.83), Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán (Angulo, min.71), Alcívar (Rodríguez, descanso), Caicedo, Yeboah (J. Caicedo, min.89), Vite, Plata; y Valencia.

CURAZAO: Room; Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville (Van Eijma, min.76); Chong (Margaritha, min.76), Comenencia (Roemeratoe, min,84), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorre, min.75) y Locadia (Kastaneer, min,83).

--ÁRBITRO: Ning Ma (CHN). Amonestó a Alcívar (min.38) por parte de Ecuador. Y a L. Bacuna (min.39), J. Bacuna (min.53), Comenencia (min.56), Gaari (min.75) y Kastaneer (min.91) en Curazao.

--ESTADIO: Estadio Kansas City.