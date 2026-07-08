Egipto pide excluir al equipo arbitral del partido ante Argentina durante el resto del Mundial

El colegiado francés François Letexier habla con los jugadores de la selección de Egipto en el Mundial 2026. - Tom Weller/dpa

ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 8 Jul. (dpa/EP) -

La Federación Egipcia de Fútbol solicitó que se suspenda al equipo arbitral que pitó el Argentina-Egipto de octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, que acabó con victoria por 3-2 de la 'Albiceleste'.

Los campeones del mundo remontaron un 0-2 en contra a los 79 minutos, pero Egipto considera que el marcador debería haber sido de 0-3 en la recta final, después de que se anulara un gol de Mostafa Zico por una falta previa sobre Lisandro Martínez. 'Los Faraones' también consideran que hubo un penalti a su favor justo antes del gol de la victoria de Enzo Fernández en el descuento.

El presidente de la federación egipcia, Hany Abo Rida, declaró a los periodistas en el hotel del equipo que había presentado una queja ante la FIFA contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes, pidiendo que se investigue y se excluya al equipo arbitral del resto del torneo.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Argentina, denunció un trato "injusto" en el encuentro. "Ha sido una injusticia. Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en liza", expresó.

Hassan también anunció que boicoteará personalmente el Mundial cuando regrese a El Cairo. "Os lo prometo: en cuanto vuelva, no volveré a seguir los partidos de este Mundial. Esa es mi lucha interior, mi protesta interior, mi propia forma de alzar la voz y de plantar cara", agregó.

El autor del segundo tanto egipcio, Zico, también criticó la actuación arbitral. "Es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 0-2. El torneo está amañado. No estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro", aseveró tras el partido.