Lamine Yamal trata de zafarse de Sidny Lopes Cabral en el España-Cabo Verde del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

España se exige un lavado de cara

La selección española necesita recuperar su mejor versión ante Arabia Saudí tras su mal estreno mundialista

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol afrontará este domingo (18.00 horas/La 1) su segundo partido del Grupo H en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo ante Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que ha tomado una mayor importancia de la esperada en un principio tras el tropiezo ante Cabo Verde y que exige a la campeona de Europa un lavado de cara a nivel futbolístico.

A España se le volvió a atragantar el debut en una Copa del Mundo y no pudo salir de su mala racha que arrastra cada vez que aparece en este evento desde su histórica victoria en 2010. Doce partidos después, sólo tres victorias, y el último, un triste empate sin goles ante una modesta debutante que sólo sirvió para alargar a 32, nuevo récord mundial, los choques oficiales sin perder, pobre consuelo para un combinado nacional obligado a su primer golpe de timón para aplacar las dudas.

El equipo que dirige Luis de la Fuente apenas sufrió el pasado lunes, pero tampoco hizo sufrir demasiado a los ordenados y físicos caboverdianos, sujetados por una defensa y un veterano portero que no concedieron. Las pocas mejores ocasiones fueron de la 'Roja', pero lo preocupante fue su ritmo y su poca capacidad de generar, algo que se espera aumente ante los 'Halcones Verdes' para no añadir urgencias al futuro en un Grupo H donde todo está igualado con sus cuatro componentes con un punto.

Por este motivo, ganar se antoja vital para casi asegurar, al menos, la presencia en los dieciseisavos, y luego tratar de certificar el primer puesto ante el rival que se perfila como el más duro, la bicampeona mundial Uruguay, porque, si no, se podría asomar en el horizonte un primer cruce de máxima tensión con Argentina, defensora del título.

Pero además, la campeona de Europa necesita imponerse con un fútbol que se asemeje al de antaño para que se puedan aplacar, de momento, las dudas en una selección donde en los días posteriores al debut se ha insistido en que hay tranquilidad, que el torneo es largo, el recuerdo de cómo empezó en 2010 y que lo sucedido ante Cabo Verde puede servir de toque de atención para despertar ante una Arabia Saudí que ya sabe lo que es dar sorpresas en Copas del Mundo.

Y en lo futbolístico, la 'Roja' tendrá que alejarse de esa versión plana que se vio en el Mercedes-Benz de Atlanta, mucho más espesa de lo esperada, y a la que le faltó más intensidad y velocidad en la circulación para desarmar un entramado defensivo que se presenta parecido este domingo en el mismo escenario, lo que puede motivar que Luis de la Fuente renueve algo su once respecto al estreno.

La primera gran novedad que podría haber es la titularidad de Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona salió en la segunda parte y su entrada modificó enseguida el planteamiento caboverdiano, que le rodeó en todo momento, y que supo controlar a un jugador que jugaba su primer partido desde finales de abril. El propio futbolista de 18 años ha admitido que aún no está para 90 minutos, pero lo más probable es que salga de inicio para acelerar el juego de una selección que saldrá con ganas desde el pitido inicial.

ARABIA SAUDÍ PODRÍA OPTAR POR TRES CENTRALES

Menos opciones parece tener Nico Williams, que también regresó ante Cabo Verde, pero que jugó poco y que podría ser usado de revulsivo todavía, por lo que podría haber un hueco en el lado izquierdo, donde la sorpresa fue Pablo Páez 'Gavi' con muchos candidatos y perfiles (Ferran Torres, Dani Olmo, Alex Baena, Yéremi Pino o el propio Gavi), mientras que está por ver si el seleccionador modificará la posición de Pedri González y le pondrá más cerca de la base creativa. Si toma esa opción, Fabián Ruiz podría ser el sacrificado y Dani Olmo podría entrar como '10'.

El resto, en principio, parece que será el mismo que ante Cabo Verde para imponerse a una Arabia Saudí, un combinado con un ránking algo mejor, pero no en exceso (59), y deseoso de mostrar que ha elevado su nivel gracias a la llegada de estrellas internacionales a su liga nacional, donde juegan todos sus futbolistas salvo el lateral Saud Abdulhamid (Lens).

El equipo que dirige el griego Giorgios Donis sacó un valioso empate en su estreno ante Uruguay, en un duelo donde sufrió mucho más tras el descanso y logró aguantar gracias a la actuación de su portero, otro veterano como Mohamed Al-Owais. Quizá la condición física de los 'Halcones Verdes' sea algo inferior a la de Cabo Verde, lo que puede ayudar a España, pero su calidad técnica y experiencia es teóricamente mayor, por lo que la 'Roja' podría tener una tarde más atareada a nivel defensivo.

Con futbolistas de buen nivel como su capitán Salem Al-Dawsari, el más desequilibrante, el poderoso centrocampista Mohamed Kanno o el central Hassan Tambakti, Arabia Saudí, que podría optar por jugar con tres centrales, acude animada también en los sustos que ya ha dado en su historial mundialista, sobre todo el de hace cuatro años en Catar cuando fue la única en ganar a Argentina, una sorprendente remontada por 2-1 en el debut. En 2006, se cruzó con España, con derrota por 1-0 en el trámite del último partido de la fase de grupos con gol del central Juanito.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Torres; y Oyarzabal.

ARABIA SAUDÍ: Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Al-Khaibari, Kanno, Al-Shamat; Al-Juwayr, Al-Buraikan y S.Al-Dawsari.

--ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA).

--ESTADIO: Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos).

--HORA: 18.00/La 1.