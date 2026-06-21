Directo|Mundial: Cuatro novedades en España y Lamine, titular

Europa Press Fútbol
Actualizado: domingo, 21 junio 2026 17:19
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MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol se mide este domingo (18.00) a la de Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026 dentro del Grupo H en el Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos).

No hay ningún drama, dijo el seleccionador Luis de la Fuente, tras el empate contra Cabo Verde en el debut de hace seis días, pero España está obligada a ganar en su segundo encuentro si no quiere alejarse mucho antes de lo esperado de su objetivo de estar el día 19 de julio en la final del torneo norteamericano.

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A Dani Olmo también se le esperaba

Además de Lamine, España saltará con otras tres novedades con respecto a Cabo Verde: Dani Olmo, Álex Baena y Pedro Porro. Sobre la presencia de Olmo se había hablado mucho y el jugador del Barça debería dar más conexiones y llegada que Gavi, así como Baena es la apuesta por Fabián. 

De la Fuente: "Los jugadores están muy picados, la crítica injusta motiva más"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó que sus futbolistas están "escocidos y picados" porque la "crítica injusta motiva más", con lo que se mostró seguro de una mejor versión de España este domingo en el segundo partido del Mundial contra Arabia Saudí, obligados a ganar.

Los jugadores, muy picados

De la Fuente dijo en la previa que los futbolistas de España están "muy picados", por el empate del debut y también por la "crítica injusta". Veremos si eso les da un plus para morder aún más, como aseguró el técnico riojano. 

Arabia Saudí, otro muro

La presencia de Lamine sin duda dará mucha más profundidad y uno contra uno a España en un partido que se antoja contra otro bloque bajo como Cabo Verde. Arabia Saudí tendrá muchos minutos en su campo y 'La Roja' tiene que mover mejor y más rápido el balón, estar más fina en pases y controles, para no quedarse de nuevo a cero. 

LAMINE TITULAR

La gran incógnita de la semana era Lamine Yamal y el diferencial extremo ha entrado finalmente en el once titular. El jugador del Barça llegó al Mundial tras dos meses sin jugar y contra Cabo Verde tuvo los minutos finales. De la Fuente esquivó las preguntas sobre cuánto jugaría, pero Lamine ha ido directamente al once. Veremos si nota la inactividad o si es el futbolista que puede elevar mucho el nivel de España como uno de los elegidos del Mundial.

YA HAY ONCE Y CON NOVEDADES

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Alex Baena y Oyarzabal

Este es el once de De la Fuente para el segundo partido de España, con cuatro novedades con respecto al de Cabo Verde.

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