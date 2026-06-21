Directo|Mundial: Cuatro novedades en España y Lamine, titular

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol se mide este domingo (18.00) a la de Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026 dentro del Grupo H en el Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos).

No hay ningún drama, dijo el seleccionador Luis de la Fuente, tras el empate contra Cabo Verde en el debut de hace seis días, pero España está obligada a ganar en su segundo encuentro si no quiere alejarse mucho antes de lo esperado de su objetivo de estar el día 19 de julio en la final del torneo norteamericano.

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