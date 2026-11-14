Archivo - El extremo internacional español Lamine Yamal celebrando un gol ante República Checa en el Carlos Tartiere (Oviedo). - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

España e Inglaterra deciden su destino en el Metropolitano

La 'Roja', con Yamal y Oyarzabal, se mide a los 'Three Lions' con el liderato de grupo y el 'factor campo' en cuartos de la Nations en juego

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este domingo a Inglaterra en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid (20.45 horas/La 1), en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, un partido que decidirá el primer y el segundo puesto del Grupo 3, para lo que a la 'Roja' le valdría el empate, y para el que Luis de la Fuente recupera a dos piezas claves como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

La campeona del mundo y los 'Three Lions' cierran la fase de grupos de la Liga de Naciones en el Metropolitano con los deberes de la clasificación hechos, pero con el liderato en el aire. Un primer puesto del grupo que tiene el premio de disputar la vuelta de los cuartos de final como local, algo que pudo ser decisivo en la pasada edición en el duelo de la 'Roja' ante Países Bajos, donde acabó clasificando España en la tanda de penaltis alentado por un abarrotado Mestalla.

El cartel del partido es inmejorable: la reedición de la final de la Eurocopa 2024 y el duelo entre el campeón del mundo y el tercer clasificado en el Mundial. Además, el público ha respondido y llenará el feudo del Atlético de Madrid, que vuelve a ser la casa de España más de cinco años después. Hasta el momento, el balance en el feudo colchonero es de dos victorias --Argentina (6-1) y Rumanía (5-0)-- y un empate --Portugal (0-0)--.

En el encuentro de ida, la campeona del mundo estrenó la segunda estrella en el pecho con un triunfo meritorio (2-3) en el que fueron capaces de dar la vuelta a un resultado adverso (2-1) en Wembley gracias a los goles Álex Baena y Oyarzabal. Pese a ello, Inglaterra fue la primera selección en mucho tiempo en poner contra las cuerdas a España durante gran parte del partido.

Y el equipo que dirige Thomas Tuchel posiblemente vuelva a ser una amenaza a la impecable dinámica que arrastran desde hace mucho tiempo los de Luis de la Fuente, ya de 44 partidos oficiales sin perder, 43 desde su última derrota, y con los últimos 12 saldados con triunfo tras ganar 0-2 en Praga.

Inglaterra, que sólo ha perdido dos partidos oficiales desde la llegada del técnico alemán, logró el pasado 26 de septiembre imponer su fuerza y calidad en el centro del campo con Jude Bellingham, Elliott Anderson y Lewis-Skelly. Uno de los dos últimos no estará presumiblemente en Madrid, ya que Tuchel recupera a una pieza clave para su medular como Declan Rice.

Una pelea en la sala de máquinas que pocas selecciones pueden plantear a la campeona del mundo y Europa y que puede marcar el signo del partido. En la 'Roja', se espera que Martin Zubimendi y Fabián Ruiz ejerzan en el doble pivote, con la alternativa siempre de Pedri González, y se encarguen de neutralizar lo máximo posible a un Bellingham que está a gran nivel, mientras que la gran duda será la posición de la mediapunta, donde los candidatos son un Fermín López entonado y la llegada y mejor físico de Mikel Merino.

YAMAL Y OYARZABAL APUNTAN A LA TITULARIDAD

Y el ataque es la zona que más dudas genera de cara al once de España, sobre todo por el momento físico en el que llegan sus principales figuras. Lamine Yamal, que abrió el marcador en el partido de ida, se incorporó el pasado viernes a la concentración tras superar unas molestias en la rodilla y, aunque se espera de inicio, podría arrancar desde el banquillo. Una presencia que es clave para la 'Roja', ya que es el máximo realizador español en la competición con cuatro goles.

Menos dudas hay sobre la titularidad de Oyarzabal que, aunque se perdió el duelo en Praga por un proceso vírico, se encuentra ya al cien por cien y en estado de felicidad tras ser padre hace unos días de cara a volver a ser pesadilla para los ingleses como ya hizo en la final de la EURO 2024 y en Wembley. Álex Baena, ya asentado como clave, completaría el frente ofensivo, con la alternativa de Nico Williams, que no jugó el pasado jueves, para hacer daño a una defensa en cuadro inglesa por las bajas de los lesionados Marc Guehi y Ezri Konsa.

Y si importante será el desempeño ofensivo de España, el defensivo tendrá la difícil tarea de contener a uno de las mejores selecciones ofensivas del planeta que presumiblemente alineará a Antony Gordon, Morgan Rogers y, por encima de todo, el flamante Balón de Oro, Harry Kane, un futbolista decisivo que pondrá a prueba al 'Chico de Oro' Pau Cubarsí, seguramente con la compañía de Aymeric Laporte, otra de las bajas el pasado jueves por un proceso vírico y bien reemplazado por Dean Huijsen.

Será la segunda vez en poco más de 10 días que Kane pise el césped del Metropolitano, y con el Bayern ya demostró que puede ser decisivo a pesar de no marcar. Eso sí, es el máximo goleador de la Liga de Naciones con siete tantos y ha marcado en todos los partidos, incluido el de Wembley ante España en el que también marró un penalti.

Por su parte, Pedro Porro, con opciones también en ese lateral para Marc Pubill, se las vería con el extremo del FC Barcelona, y Marc Cucurella, fijo tras la baja confirmada de Alejandro Grimaldo por un proceso gripal, con el jugador del Chelsea.

Será el quinto encuentro oficial entre España e Inglaterra en los últimos ocho años, en los que, desde categorías inferiores, ha nacido una rivalidad entre ambos combinados. El cómputo es favorable a los españoles con tres victorias, aunque la única derrota llegó en territorio nacional y en una fase de grupos de la Liga de Naciones: 2-3 en el Estadio Benito Villamarín.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Yamal, Merino, Baena; y Oyarzabal.

INGLATERRA: Pickford; White, Quansah, Burn, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; y Kane.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 20.45/La 1.