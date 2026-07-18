La FIFA ha eliminado más de siete millones de publicaciones de odio en redes sociales durante el Mundial

KANSAS CITY, July 12, 2026 -- A FIFA World Cup 2026 logo is seen before the quarter final match between Argentina and Switzerland at the 2026 FIFA World Cup at the Kansas City Stadium in Kansas City, the United States, July 11, 2026. - Europa Press/Contacto/Li Ming

NUEVA YORK (EE.UU.), 18 Jul. (dpa/EP) -

La FIFA ya ha eliminado más de siete millones de publicaciones y comentarios potencialmente ofensivos en redes sociales durante la Copa Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, y cuya final enfrentará este domingo a las selecciones de España y de Argentina.

Así, el organismo presidido por Gianni Infantino afirmó este sábado que dicha cifra es 14 veces superior a la del torneo anterior, celebrado en 2022 en Catar. Desde aquel evento, la FIFA ha estado utilizando un servicio de protección contra el acoso en línea que ha puesto a disposición de todos los equipos, entrenadores, jugadores y árbitros.

La FIFA ha explicado en una nota haber denunciado más de 200.000 mensajes insultantes e intimidatorios y que ha tomado las medidas oportunas. En este contexto, se han denunciado más de 1.000 amenazas de gravedad excepcional ante las autoridades competentes.