La FIFA inicia expediente contra Argentina y Gavi

España - Argentina, final del Mundial 2026 - Martin Rickett/PA Wire/dpa

Los argentinos se enfrentan a varios cargos por la bandera sobre Malvinas, agresiones y más infracciones

Paredes, Molina, Almada y Ayala están también señalados

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este miércoles que ha iniciado "procedimiento" contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios miembros de la selección sudamericana por incumplir distintos códigos de disciplina, con un cargo también por conducta antideportiva sobre el español Gavi.

Después de la tensa final de la Copa del Mundo de hace 10 días en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos), que se llevó España ante Argentina con el gol de Ferran Torres en el minuto 106, la FIFA comunicó el expediente que tiene sobre la mesa, cargando de manera contundente contra una Argentina con varias infracciones graves.

A la espera de la decisión y sanciones, Argentina se enfrenta a varios castigos por, entre otras cosas, la bandera que lucieron los jugadores con el mensaje "las Malvinas son argentinas" después de la victoria sobre Inglaterra en semifinales, además de "conducta inadecuada", "agresiones" e "incumplimiento de protocolos".

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026", dice el comunicado de FIFA.

Por otro lado, sobre las tanganas y enfrentamientos que se vieron en la final, sobre todo cuando terminó el partido, la FIFA apunta también que, tras recibir el informe pertinente y siguiendo "la recomendación" del procurador en casos disciplinarios se inició "procedimiento disciplinario" a Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento), Leandro Paredes (tres cargos) y Roberto Ayala (un cargo) "por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario (agresión)".

"Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios -por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), conducta antideportiva- contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo)", añade la FIFA, dando la opción de "exponer su postura" a los imputados antes de emitir la resolución.