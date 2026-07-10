Francia - Marruecos, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Francia acerca el Mundial a costa de Marruecos

Mbappé, que pidió el cambio, y Dembélé dieron el billete a semifinales con superioridad

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Francia venció (2-0) este jueves a la de Marruecos para meterse en semifinales de la Copa del Mundo por tercera edición seguida, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la segunda parte del duelo de cuartos celebrado en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos).

Les Bleus, campeones en 1998 y 2018, dieron un paso más por la tercera estrella apeando como hace cuatro años en semifinales a 'Leones del Atlas'. La favorita africana no pudo con la número uno de las quinielas, una Francia superior liderada por Mbappé que espera rival del España-Bélgica de este viernes en Las Vegas.

El delantero del Real Madrid falló un penalti pero se desquitó con un golazo para el 1-0, el segundo de Dembélé fue seis minutos después, y terminó pidiendo el cambio por una posible lesión. Marruecos, que hizo historia en Catar 2022, amenazó solo con Azzedine Ounahi y estuvo lejos de inquietar a una Francia que, campeona y finalista en los dos últimos torneos, sigue su 'prime'.

Los de Didier Deschamps fueron mejores desde el inicio, pero no les bastó para irse por delante al descanso, y eso que, como parte de su dominio, tuvieron la mejor ocasión, un penalti de Noussair Mazraoui que provocó y perdonó Mbappé ante el experto en el tema Bono. El ex del Sevilla enmendó el error también de Achraf Hakimi, quien perdió el balón de la contra casi letal de Michael Olise.

El jugador del Real Madrid se quedó rumiando el error mientras Francia aún tuvo alguna llegada más. Antes fue un cabezazo de Dayot Upamecano, pero Bono estuvo al quite en esa y también después en otra de Désiré Doué. Lucas Digne la estrelló en el larguero antes de que ambos equipos se fueran a vestuarios, aunque esos minutos de después del parón por hidratación mejoraron a Marruecos.

Mohamed Ouahbi aprovechó ese tiempo muerto para intervenir en su esquema, actualizar posiciones y, sobre todo, pedir algo de control a un equipo africano que ganó en posesión. Los 'Leones del Atlas' rebajaron la versión tan dominadora de los galos y tras el descanso dieron verticalidad a esas intenciones. Ounahi fue quien liberó el fútbol de los campeones de África (en los despachos).

DOS GOLES EN SEIS MINUTOS

Francia no tardó en responder y Bono, en volver a parar. Doué obligó al portero a una difícil parada y, después de perdonar una buena asistencia de Olise, Mbappé frotó la lámpara con un disparo de genio, una rosca imposible (1-0), su octavo gol del Mundial como Leo Messi. Ouahbi rotó pero Marruecos falló por dentro antes de encajar las piezas y sufrió el segundo golpe de Dembélé, a la carrera, con espacios y un pase a la red del Balón de Oro.

El equipo africano se encontró con la solidez defensiva gala y las pinceladas de Ounahi no fueron suficientes para levantarse. El jugador del Girona probó a Mike Maignan y, en el saque de esquina posterior, la tuvo El Aynaoui, pero no se inmutó una Francia que vuelve a ir muy en serio en un Mundial. El cambio de Mbappé, con una sonrisa al llegar al vestuario, no encendió del todo las alarmas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRANCIA, 2 - MARRUECOS, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Koundé (Gusto, min.87), Upamecano, Saliba, Digne; Koné (Zaire-Emery, min.71), Rabiot; Dembélé, Olise, Doué (Barcola, min.77); y Mbappé (Mateta, min.77).

MARRUECOS: Bono; Achraf, Diop, Mazraoui, Salah Eddine (El Ouahdi, min.74); El Aynoui, Bouaddi (Amrabat, min.61), Ounahi; Talbi (Sbai, min.75), Brahim (Yassine, min.74) y El Khannouss (Rahimi, min.61).

--GOLES:

1 - 0, min.60, Mbappé.

2 - 0, min.66, Dembélé.

--ÁRBITRO: Facundo Tello (ARG). Amonestó a Diop (min.63) en Marruecos.

--ESTADIO: Gillette Stadium de Boston.