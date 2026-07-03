Francia enfrenta poderío ofensivo a la resistencia paraguaya

Kylian Mbappé celebra la victoria sobre Suecia, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentan este sábado en los octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, duelo al que llega como claro favorito un combinado galo que va de goleada en goleada que ya es uno de los máximos aspirantes al título, frente a la gran sorpresa paraguaya, que lucha por el billete a cuartos tras eliminar a Alemania.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) acoge el duelo entre 'David y Goliat'. Por un lado, una Francia con confianza e impulsada por los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y el director ofensivo Michael Olise; y en el otro, una Paraguay que irrumpió en las eliminatorias del Mundial desafiando la lógica y con épica al eliminar en los penaltis a la campeona en 2014.

El conjunto entrenado por Didier Deschamps se presenta a la cita con el cartel de favorito indiscutible al estar firmando un torneo prácticamente impecable. 'Les Bleus' fueron, junto a las la eliminadas Alemania y Países Bajos, el conjunto más goleador de la fase de grupos con 10 tantos, avanzando con paso firme y alejando las críticas que en los últimos años han rodeado al fútbol desplegado por el equipo galo.

Y en los dieciseisavos repitieron la misma operación, con una goleada por 3-0 liderada por el doblete de Mbappé, 'pichichi' del Mundial con 6 dianas, y por un Olise que es el arquitecto en l parte ofensiva actuando de mediapunta. Así, el objetivo de los galos será continuar con el rodillo y adelantarse pronto ante un equipo 'Albirrojo' que necesita conseguir que el partido sea largo como en la última eliminatoria.

Los de Gustavo Alfaro han ido de menos a más en la competición, sobreponiéndose a un mal debut ante la coanfitriona Estados Unidos (4-1)para terminar colándose de forma agónica en los cruces dejando fuera a Turquía. Aunque su verdadera carta de presentación llegó en el momento idóneo, cuando resistieron el asedio de Alemania y la eliminaron en una agónica tanda de penales tras un 1-1 en el tiempo reglamentario.

La misión de Francia es derribar el muro paraguayo, algo que solo logró el combinado estadounidense de forma clara -después solo ha encajado un gol en tres partidos-, porque Alfaro ha logrado construir un equipo competitivo, con soldados como Matías Galarza, el capitán Gustavo Gómez o Miguel Almirón, mientras la calidad la pone por la izquierda Julio Enciso, autor del gol ante Alemania.

Con carácter y fe, la 'Albirroja' tiene el espejo donde mirarse en la generación que logró alcanzar los cuartos de final en 2010, cuando cayeron ante la España campeona del mundo. Están a solo una victoria de igualar su mejor resultado en la historia de los Mundiales. Y son conscientes que la fortaleza y esfuerzo defensivos son las claves para llegar hasta el final de los 90 minutos con opciones de avanzar.

La gran incógnita del choque residirá en cómo gestionará el cuadro sudamericano el gran desgaste físico sufrido ante los germanos. Alfaro, fiel a su pragmatismo y al histórico ADN de la 'Garra Guaraní', se verá obligado a armar un bloque defensivo sólido y solidario, para intentar frustrar las transiciones rápidas de Francia.

La presencia del combinado francés en octavos es sinónimo de victoria, porque ha ganado sus últimos siete partidos mundialistas en esta fase. De hecho, solo ha perdido 2 de sus últimos 23 encuentros en un Mundial, con 18 victorias y 3empates. Y quiere seguir el camino hacia su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo, algo que solo han logrado antes Alemania Federal y Brasil.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PARAGUAY: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale, Alonso; Diego Gómez, Cubas, Galarza; Almirón, Ávalos y Enciso.

FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Ilgiz Tantashev (UZB).

--ESTADIO: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

--HORA: 23.00/DAZN.