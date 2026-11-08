De Frutos sustituye al lesionado Barrenetxea en la selección

Jorge de Frutos - RFEF

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, convocó este domingo de última hora al jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos por un Ander Barrenetxea lesionado, de cara a la convocatoria de España que empieza este lunes con motivo de los dos últimos partidos del grupo de Liga de Naciones.

Barrenetxea se lesionó en la victoria de la Real Sociedad este mismo domingo contra el Rayo en Anoeta, en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, y De la Fuente optó precisamente por un jugador del equipo madrileño de sustituto como De Frutos.

La selección española se concentra este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para iniciar la preparación de los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ante República Checa e Inglaterra.