De la Fuente da este viernes su lista para los partidos ante Chequia e Inglaterra

Archivo - El seleccionador nacional Luis de la Fuente durante una rueda de prensa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá este próximo viernes 6 de noviembre su lista de convocados para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027 ante Chequia e Inglaterra, según confirmó este lunes el combinado nacional.

Como es habitual, el técnico riojano dará a conocer el nombre de sus elegidos a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras que a las 12.30 horas comparecerá en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El feudo del Atlético de Madrid será donde la actual campeona del mundo y Europa, ya clasificada para los cuartos de final, cierre esta fase de clasificación que lidera con pleno de puntos (12) el próximo domingo 15 de noviembre (20.45 horas) ante Inglaterra, frente a la que previsiblemente se podría jugar el primer puesto.

Antes, el jueves 12 de noviembre, la 'Roja' se medirá en Praga a Chequia a las 20.45 horas con el objetivo de mantener su buen camino y continuar con su ventaja sobre la selección inglesa, que recibirá a Croacia ese mismo día.

La concentración para estos dos partidos de la selección española empezará el lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los futbolistas convocados por Luis de la Fuente estarán citados a partir de las 13.00 horas.

Además, también el viernes y en el mismo lugar, a las 12.00, el seleccionador nacional Sub-21, David Gordo, anunciará la convocatoria para los compromisos amistosos ante Japón, en el Estadio Francisco de la Hera de la localidad extremeña de Almendralejo el viernes 13 (19.00), y Albania, en el Arena Kombëtare de Tirana el martes 17 (19.00).