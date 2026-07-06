El embajador de EEUU en Bélgica niega injerencia de Trump para que la FIFA retirara sanción a Balogun

El delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, en un partido del Mundial. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

BRUSELAS, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, ha negado este lunes que el presidente del país, Donald Trump, presionara a la FIFA para lograr --como así ha sido-- que el jugador estadounidense Folarin Balogun pueda jugar este martes frente a Bélgica pese a la suspensión que le corresponde por haber recibido una tarjeta roja en el partido anterior.

"El presidente Trump nunca interferiría en el funcionamiento interno de la FIFA. El presidente Trump agradeció a la FIFA después de los hechos", ha defendido el embajador norteamericano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

De este modo, White trata de desmentir las informaciones que apuntan a que el inquilino de la Casa Blanca llamó por teléfono al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que el organismo revisara la sanción que impediría a Balogun jugar el partido de octavos de final del Mundial que se juega en Estados Unidos y México.

El embajador también ha argumentado que la tarjeta roja por la que fue sancionado Balogun fue "sacada innecesariamente" y ha puesto en valor que en un Mundial "es muy bueno revisar decisiones importantes para que el juego sea justo".

"Hay mucho en juego para que haya una decisión errónea. Elogio a los árbitros de la FIFA por algo que ellos, y no nadie más, sintieron que necesitaba corrección", ha remachado, para después confiar en que el partido lo "gane el mejor, Estados Unidos".

EL GOBIERNO BELGA VE LA DECISIÓN "INCOMPRENSIBLE" Y LA COMISIÓN EUROPEA, "EQUIVOCADA"

Según recogen varios medios belgas, aunque aún no ha sido comunicado oficialmente, la Real Federación Belga de fútbol ha remitido un escrito a la FIFA para recurrir la suspensión de la sanción al delantero estadounidense. En un comunicado el domingo, la Federación avisó de que estudiaba todas las posibles acciones y dejó claro que lo hacía para "proteger los derechos legítimos de todos los países participantes y el juego limpio en general de nuestro deporte, ahora y en todas las futuras Copas Mundiales de la FIFA" y no sólo por los intereses de Bélgica.

En un mensaje compartido en sus redes sociales ya este lunes, la Federación belga muestra una imagen de tres de los jugadores de su selección --el capitán, Youri Tielemans, y Diego Moreira y Thomas Meunie-- vestidos con un uniforme de fútbol americano pero con los colores de la selección belga y la frase "Esto no es ...", en referencia a uno de los cuadros del surrealista René Magritte en el que la imagen de una pipa evoca que nada es lo que parece. En la misma imagen, más disimulado como parte de la decoración del vestuario en el que posan los jugadores, aparece otro mensaje en el que se puede leer "Red is red" (Rojo es rojo, en inglés).

Entretanto, la controvertida decisión de la FIFA de dejar en el aire durante un año la suspensión por tarjeta roja de Balogun ha sido tachada de "incomprensible" por el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, quien ha criticado el movimiento en declaraciones al digital 'Politico'.

"Si una llamada telefónica es realmente la raíz de esa decisión incomprensible, entonces equivale a socavar las reglas más fundamentales del fútbol y del deporte", ha expresado Prévot, quien ha recordado que en el pasado fue árbitro de fútbol y que por ello siempre ha "defendido las reglas" y las decisiones "justas", por lo que considera que en este caso la suspensión de la sanción "genera muchas dudas".

También el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, ha considerado que la decisión de la FIFA es "equivocada" y ha pedido que la política no influya en las decisiones deportivas.

"Muchos aficionados al fútbol, incluidos exjugadores, ya se han pronunciado sobre la suspensión de Balogun . Como aficionado, yo también creo que fue una decisión equivocada", ha escrito en un mensaje en redes sociales el responsable de Deportes en el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Aunque Micallef evita en su declaración toda referencia expresa a Trump o Infantino, sí avisa de que "influir en las decisiones deportivas minaría la autonomía del deporte" y afirma haber sido siempre "claro" respecto a que las decisiones sobre las reglas deportivas y asuntos deportivos "corresponden a los órganos deportivos, no a los políticos".