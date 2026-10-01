El griego Vassilis Fotia arbitrará el España-Chequia de la Liga de Naciones

El árbitro griego Vassilis Fotia - RFEF

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El árbitro griego Vassilis Fotia, de 37 años, será el encargado de dirigir este sábado el España-Chequia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de la Liga de Naciones de la UEFA, que se disputará a partir de las 20.45 horas en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

Fotia, natural de Pella, afrontará su segundo partido en la competición y cuenta con experiencia en las principales competiciones continentales, incluida la Liga de Naciones, donde dirigió en la temporada 2024/25 el Alemania-Bosnia que terminó con victoria local por 7-0.

El colegiado griego estará asistido por sus compatriotas Andreas Meintanas y Michail Papadakis, mientras que Christos Vergetis ejercerá como cuarto árbitro.

La sala de videoarbitraje estará ocupada también por colegiados griegos, con Angelos Evangelou como VAR y Athanasios Tzilos como AVAR.

El encuentro entre España y República Checa comenzará a las 20.45 horas (horario peninsular español) en el Carlos Tartiere, dentro de la tercera jornada del Grupo C de la Liga de Naciones de la UEFA, después de los triunfos del equipo español ante Inglaterra (2-3) y Croacia (4-1).