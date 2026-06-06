Grupo D: Australia persigue subir otro escalón

Archivo - Varios futbolistas australianos celebran un gol. - Dan Himbrechts/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Australia ya tiene cierto estatus ganado para cada Copa Mundial de la FIFA que disputa, y en ésta de 2026 lidiará con momentos de apuro y emoción dentro del Grupo D que comparte junto a Estados Unidos, Paraguay y Turquía, sin que haya favoritos claros ni tampoco cenicientas definidas.

Este Mundial en Estados Unidos, México y Canadá supondrá el séptimo de los 'socceroos' en toda su historia, sexta participación consecutiva, ya que su última ausencia en una fase final fue la edición de Corea y Japón 2002. Aquello fue un antes y un después para Australia, ya que contaba con una buena generación que podía echarse rápido a perder.

Su tercer puesto logrado un año antes en la Copa Confederaciones, con triunfo incluido ante Brasil en el duelo por ese 'bronce', demostró que los australianos tenían fondo de armario para rodear a John Aloisi, Mark Viduka, Harry Kewell y compañía. Pero verse remontados por Uruguay en la vuelta de su repesca mundialista a finales de 2001 fue un palo duro.

A partir de entonces, la Federación Australiana de Fútbol aceleró su plan de abandonar la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) y pasar a integrarse en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para mejorar su nivel competitivo. Dos décadas han transcurrido desde ese cambio y los 'aussies', que han subido su nivel, no se han perdido ninguno de los Mundiales celebrados hasta la fecha.

Eso sí, jamás han superado la barrera de los octavos de final, así que esa será la primera misión para los pupilos de Tony Popovic, miembro precisamente de aquella generación con Aloisi, Viduka y Kewell. También estaba en aquellas convocatorias el portero Mark Schwarzer, que ostenta todavía el récord australiano con mayor número de internacionalidades.

Muy cerca de superarlo está otro guardameta, Mathew Ryan, conocido de LaLiga EA Sports por haber militado en el Valencia CF y la Real Sociedad y jugar ahora en el Levante UD. Y más abajo en ese listado de jugadores que más partidos han vestido la camiseta 'aussie' está Jackson Irvine, decisivo para su selección en la fase clasificatoria para este Mundial.

El mediocampista del FC St. Pauli anotó tres goles y asistió en otro, para unos 'socceroos' que lograron su billete después de ser segundos en un grupo ganado por Japón. Pese a ello, se impusieron en la lucha por la segunda plaza contra Arabia Saudí e Indonesia, gracias a sus 19 puntos, cimentados en un pleno de triunfos en las últimas cuatro jornadas.

MABIL, DE UN CAMPO DE REFUGIADOS A UN CAMPO DE FÚTBOL

Awer Mabil, actual extremo izquierdo del CD Castellón, vivió sus primeros años en Kakuma, un campo de refugiados en el noroeste de Kenia, tras haber huido su familia de la guerra civil en Sudán del Sur. Jugaba partidos descalzo, con pelotas hechas de medias bolsas de plástico y con piedras delimitando las líneas de juego y también las porterías.

El fútbol era su vía de escape ante la dura realidad de un campamento que acoge a más de 200.000 personas solicitantes de asilo y refugiadas. Él, que ha representado a Australia en más de una treintena de partidos, volvió el pasado marzo a una lista de convocados de Popovic tras dos años ausente, y sin haber desconectado nunca de su complicada infancia.

No en vano, ha sido mentor de compatriotas de origen africano como Nestory Irankunda y Mohamed Touré, compañeros de delantera durante este torneo dentro de un plantel que utiliza la Liga local como su principal suministradora de futbolistas, buscando subir otro escalón mundialista.

PRIMER GRAN RETO PARA POPOVIC COMO SELECCIONADOR

A sus 52 años, Popovic afronta su primer gran reto como seleccionador y casi que también como entrenador en activo. Empezó a formar para los banquillos a finales de 2008 en el Sydney FC, nada más retirarse como jugador en ese mismo club. Después de ser asistente ahí un par de años largos y luego otro año más en el Crystal Palace, ya ascendió de cargo.

Mayoritariamente dirigió a equipos de Australia, siendo el Melbourne Victory su más dilatada y reciente experiencia antes de dar el salto a los 'socceroos' en septiembre de 2024. Solventó con gran nota las rondas clasificatorias para este torneo, manteniéndose invicto hasta que cayó por 2-1 contra EE.UU. en un partido amistoso disputado en otoño de 2025.

Los posteriores encuentros de su selección han sido de altibajos, con derrotas ante Venezuela (1-0), Colombia (3-0) y México (1-0) alternadas con victorias sobre Camerún (1-0) y Curazao (5-1). El último compromiso preparatorio para esta cita mundialista, con Suiza como rival, ha valido para calibrar a unos 'aussies' que pueden sorprender a más de un fan.