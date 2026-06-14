Infantino invita al Mundial al presidente del club suizo afectado por el incendio de Crans-Montana

10 June 2026, Mexico, Mexico City: FIFA President Gianni Infantino speaks during a press conference ahead of the opening of the 2026 FIFA World Cup at the Azteca Stadium now known as Mexico City Stadium. Photo: Ismael Rosas/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa - Ismael Rosas/eyepix via ZUMA Pre / DPA

SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 14 Jun. (dpa/EP) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó al presidente del equipo amateur suizo FC Lutry, que perdió a siete jugadores en el incendio de Año Nuevo en Crans-Montana (Suiza), al partido inaugural de Suiza en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se celebró el sábado.

El dirigente suizo publicó una fotografía en las redes sociales junto al presidente del FC Lutry, Stéphane Bise, tras el empate del combinado helvético ante Catar (1-1) en San Francisco.

El incendio del pasado 1 de enero se cobró la vida de 41 personas y dejó 115 heridos. "Es importante dedicar un momento a recordar a aquellos, entre ellos muchos vinculados al FC Lutry, que perdieron trágicamente la vida", escribió Infantino.

"El fútbol nos enseña a ser humanos y tenemos muy presentes en nuestros pensamientos a las familias, amigos y seres queridos de todos los afectados por la catástrofe", finalizó.