Infantino se pierde el partido por el tercer puesto debido a las malas condiciones meteorológicas

Archivo - El presidente de la FIFA Gianni Infantino junto a la Copa del Mundo. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no pudo viajar a Miami para asistir al partido por el tercer puesto del Mundial que enfrentaba a las selecciones de Inglaterra y Francia debido a las malas condiciones meteorológicas en Nueva York.

"Hoy debería estar en Miami para el partido por la medalla de bronce entre Inglaterra y Francia. Pero por desgracia, las condiciones meteorológicas aquí no nos han permitido volar a Miami", comentó Infantino el pasado sábado en un vídeo grabado en el estadio de East Rutherford, cerca de Nueva York, donde se disputará el domingo la final entre España y Argentina.

Infantino se encontraba en Nueva York para una comparecencia ante los medios junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes. Varios vuelos con origen o destino en la ciudad fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas, lo que también obligó a España a cancelar su sesión de entrenamiento del sábado.