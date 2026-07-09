El inglés Quansah, sancionado dos partidos por su roja contra México

Jarell Quansah en el momento de su entrada a Jesús Gallardo que le costó la expulsión en el México-Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026 - Martin Rickett/PA Wire/dpa

KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 9 (dpa/EP)

El defensa de la selección de Inglaterra Jarell Quansah ha sido sancionado con dos partidos tras la expulsión por tarjeta roja que recibió en la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El defensa del Bayer Leverkusen fue expulsado tras una revisión del VAR por una dura entrada sobre Jesús Gallardo en la segunda parte del encuentro del pasado domingo en el Estadio Azteca, pero los hombres de Thomas Tuchel aguantaron para lograr la victoria por 3-2.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) estaba estudiando sus opciones en relación con una posible apelación, pero la FIFA anunció el jueves que Quansah cumplirá una suspensión inmediata, lo que le dejará fuera del partido de cuartos de final del sábado contra Noruega en Miami y de una posible semifinal.

La FA no pudo recurrir la tarjeta roja, pero, según se ha podido saber, había expresado su descontento a la FIFA a principios de semana, especialmente en lo relativo al proceso llevado a cabo desde la sala VOR con el árbitro australiano Alireza Faghani que lo primero que vio en el monitor fue una imagen fija de la entrada de Quansah.

"Ni siquiera se pitó falta, así que es obvio que el árbitro también pensó que era una entrada dura, pero le pareció bien dejar seguir el juego. Intervino el VAR, tomó una decisión y luego, como siempre, solo vi la imagen fija en la pantalla. No se pueden tomar decisiones basándose en una imagen fija, simplemente no es posible. Y lo hicieron, por supuesto, en nuestra contra, así que Jarell está muy molesto, como es lógico", se quejó Tuchel tras el encuentro.

Esta ausencia de Quansah agrava los problemas para el técnico alemán en el lateral derecho de los 'Three Lions'. Tino Livramento abandonó la concentración antes del torneo por una lesión muscular y el teórico titular, Reece James, no ha podido jugar desde el segundo partido de la fase de grupos contra Ghana.