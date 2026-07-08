La joven estrella suiza Manzambi, baja casi segura para el partido de cuartos contra Argentina

El internacional suizo Johan Manzambi antes del partido contra Colombia del Mundial de fútbol de 2026, disputado en el BC Place de Vancouver. - Europa Press/Contacto/Amy Elle

VANCOUVER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La joven estrella suiza Johan Manzambi se podría perder el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá contra la vigente campeona, Argentina, que se disputa el sábado (03:00 del domingo, horario peninsular español) en Kansas City, debido a problemas físicos.

"Aún teníamos esperanzas hasta esta mañana. Pero no creo que pueda recuperarse de una lesión como esa en tan poco tiempo", declaró el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, después de la victoria por 4-3 en la tanda de penaltis contra Colombia en los octavos de final del torneo.

Manzambi se perdió el partido contra Colombia tras verse obligado a abandonar el entrenamiento la víspera del encuentro. No está del todo claro cuál es su problema, señaló Yakin, quien añadió que el concurso de Manzambi no está asegurado tampoco para disputar una posible semifinal contra el ganador del Noruega-Inglaterra.

"Por suerte, no tiene dolor. Veamos qué pasa en los próximos días", dijo Yakin. Manzambi es el máximo goleador de Suiza en el Mundial de 2026, con tres goles, y además ha dado dos asistencias.