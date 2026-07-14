Kane niega tensión entre Bellingham y Tuchel: "Estamos en semifinales por nuestra unión"

El delantero inglés Harry Kane en la rueda de prensa antes del partido de cuartos de final contra Noruega en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

LONDRES, 14 Jul. (dpa/EP) -

El delantero y capitán de la selección inglesa Harry Kane dejó claro este lunes que no hay confrontación entre su compañero Jude Bellingham y el seleccionador, Thomas Tuchel, después de un cruce de declaraciones entre ambos tras la victoria frente a Noruega en los cuartos de final del Mundial de 2026, por lo que defendió que el equipo está en semifinales "gracias a la unión entre jugadores y entrenador".

"Es fácil intentar crear esta división porque es algo propio de la mentalidad inglesa, algo típico de nosotros en estos grandes torneos, pero es todo lo contrario. El equipo está donde está gracias a nuestra unión, no solo entre los jugadores, sino también con el entrenador y el cuerpo técnico", aseguró Kane en una entrevista al medio británico BBC Sports.

Y es que el ariete del FC Bayern desmintió estos rumores porque seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó en rueda de prensa, después de remontar a Noruega (1-2), que se ganó el partido "por suerte". Una declaración con la que el futbolista del Real Madrid Jude Bellingham, que anotó el doblete de la victoria, no estuvo de acuerdo.

"No ha sido suerte. Es difícil enfrentarse a jugadores como Erling Haaland, Antonio Nusa y Alexander Sorloth", aseguró el jugador. Además, el '10', que había sido sustituido en la segunda parte de la prórroga, destacó que el entrenador "no sabe lo que es jugar en estas condiciones".

Y Kane entendió las declaraciones del centrocampista inglés, por el contexto. "Cuando estás jugando un partido como ese y te hacen una pregunta cinco minutos después del pitido final, y él ni siquiera sabía realmente lo que había dicho el entrenador, ¿qué esperas que dijera? Acabábamos de superar una batalla dura", defendió. "A veces se le da más importancia a las cosas de la que realmente tienen", continuó.

El capitán también puso en valor el trabajo de Tuchel con la plantilla y aseguró que hay "cohesión" entre jugadores y entrenador a la hora de saber "cuándo se juega bien y cuándo no". "Eso forma parte del fútbol", añadió.

"Entendemos lo que quería decir el entrenador. Él ha elogiado mucho al grupo. Dijo -el seleccionador alemán- que la mentalidad del equipo ha estado al más alto nivel, que a veces es lo más difícil, y llevamos así bastante tiempo", insistió.

Kane calificó al técnico alemán como una "persona natural y convencida de su discurso y enfoque", porque cuando habla nunca sigue un "guion" y lo hace "con la mano en el corazón". "Es uno de los mejores entrenadores del mundo por esta razón. En los últimos dos años hemos llegado a conocerlo y sabemos qué es lo que le hace feliz", concluyó.