Laia López: "No tengo prisa, no me voy a meter más presión de la que debo"

Laia López durante un entrenamiento con la selección española Sub-20 - PRENSA RFEF

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portera Laia López deja claro que la selección española acude con "expectativas grandes" al Mundial Sub-20 de Polonia después de haber ganado en julio el Europeo Sub-19, pero avisa de que este torneo "es muy diferente", mientras que, en lo personal, considera que no debe tener "prisa" ni meterse "más presión" a la hora de pensar tanto en el complicado salto a la Absoluta como el de su rol en el Real Madrid.

La selección hizo historia el pasado 10 de julio al conquistar ante Alemania su quinto título continental seguido Sub-19 y ahora, parte de ese grupo y el que lo logró en 2025, buscará la corona mundial que España ya logró en 2022, con la guardameta como una de sus líderes tras formar parte del equipo que ganó también el año pasado, mientras que en 2024 fue campeona de Europa y subcampeona mundial Sub-17.

"Al final ya llevamos muchos años ganando el Europeo Sub-19 y vamos con expectativas grandes, pero no nos queremos tampoco poner presión. Un Mundial es muy diferente a lo que vivimos en Europeos y el grupo entero está con muchas ganas", señaló Laia López durante una entrevista con Europa Press antes de partir al Mundial Sub-20 de Polonia donde debutan este lunes ante Nigeria.

Un campeonato al que España llega tras proclamarse campeona de Europa por quinta edición consecutiva, aunque eso no les hace ser más favoritas. "Igual que en Europa te puedes encontrar estilos de juego más parecidos, en nuestro grupo las tres rivales los tienen muy diferentes a lo que te puedes encontrar en Europa. Vamos a ir a proponer nuestro juego e intentar llevarnos esa copa", indicó.

El grupo que le ha tocado a España está compuesto por Nigeria, Nueva Caledonia y China, todas "con un fútbol muy diferente". "Estamos preparadas para todo lo que nos podamos encontrar", recalcó la guardameta del Real Madrid, una de las referentes de una generación que rozó el título mundial Sub-17 en 2024, perdido en los penaltis ante Corea del Norte. "Es una final que solemos recordar mucho. También éramos más pequeñas y ahora también lo vemos con algo más de alegría, en el momento te quedas con esa espina, pero al final es algo muy grande. Vamos a por todas a ver si conseguimos el campeonato ya", deseó.

López no esconde que una de las claves para que su generación haya despuntado tanto en Sub-17 como en Sub-19 es "el grupo" que forman "fuera del campo". "Solemos hacer bastantes planes. Pasamos mucho tiempo en las concentraciones y al final, venir a la selección es tener esas ganas de ver a gente que no sueles ver todos los días, pero que parece que las ves todos los días. Tenemos amistades muy, muy fuertes y creo que eso se ve luego en el campo", admite.

"Nos entendemos mucho, hablamos mucho tanto de fútbol como de no fútbol, y luego también está la ambición que tenemos, las ganas que le ponemos a todo, aunque sea una tarea de balón parado, que es lo más básico del mundo, le ponemos empeño y ganas, somos muy competitivas, yo creo que eso hace que seamos una gran generación", añadió al respecto.

La madrileña es una de las que dobla tras el Europeo Sub-19, lo que le impide a ella y sus compañeras "tener un verano de una niña normal", aunque no duda de que están "encantadas de representar a tu país en Europeos, Mundiales y lo que haga falta". Y esos veranos juntas hacen que hayan formado una gran amistad fuera del campo y que muchas se conviertan "en tu familia". "Cuando tengo tiempo libre, mis amigas del colegio no lo tienen y al final yo he hecho muchos viajes con Irune (Dorado), con un montón de gente", apuntó.

Este Mundial supondrá de todos modos el final a nivel competitivo de esta generación porque ya el siguiente paso es la Absoluta, algo que no inquieta a la portera del Real Madrid. "Tener los ojos puestos en la Absoluta sí que te da esa alegría y ese sueño. Es prácticamente un sueño estar ahí y sí que igual el salto puede ser grande, pero también nos viene bien crecer dentro de nuestro club", remarcó, sin esconder que ya lloraron "un rato" tras el Europeo por saber que no se van a ver "tanto", pero sin dudar de que han forjado "una amistad de verdad se va a prolongar". "Estoy segura de que de aquí me voy a llevar muchísimas amigas", aseguró.

"ME GUSTA MI ESTILO PROPIO".

A nivel personal, López tiene claro "lo que es ser portera" y que no debe tener "prisa". "No quiero dar saltos muy grandes tanto en la selección como en el club, voy a mi ritmo, tranquila. Ojalá que venga pronto la convocatoria de la Absoluta, pero es algo que tengo a largo plazo", reiteró una guardameta que se fija "mucho en diferentes porteras", entre ellas Eunate Astralaga, por su "envergadura en uno contra uno" o Misa Rodríguez.

"Me gusta mi estilo propio. Ahora en el Real Madrid, con Merle (Frohms) me estoy fijando un montón, ya no sólo en su manera de jugar sino también por cómo es fuera", detalla la madrileña que empezó de niña jugando "de delantera", aunque pronto se dio cuente que no era lo suyo. Ante la falta entonces de más visibilidad del fútbol femenino, se fijaba "mucho" en Iker Casillas. "Coleccionaba muchísimos cromos de la Liga y el que más ilusión me hacía tener era el suyo", resaltó.

También le ha tocado vivir una época en la que el rol de portera ha cambiado mucho en la forma de jugar, un cambio que la pilló "bastante joven" y que vivió "más de cerca" trabajando en su club con Misa Rodríguez. "Ella sí que vivió más el cambio de sólo parar a también jugar con el pie. Es un aprendizaje, ahora nos gusta meternos en los rondos y encontrar las soluciones. Con David (Aznar, seleccionador) también lo trabajamos un montón, al final es algo más de la posición pero me gusta", consideró.

Otro aspecto es el psicológico, clave en una portera porque "igual en un partido tienes dos acciones, fallas una y ya te quedas con mala sensación". "Para mí ha sido muy importante también, sobre todo en eso de la concentración. Es algo que se trabaja y que poco a poco puedes ir mejorando", advierte.

"No me voy a meter más presión de la que debo e intento hacer caso a lo que opinen mis entrenadores y mi gente cercana. Por mucho que sean buenos o malos comentarios los que vengan de fuera, intento no fijarme. Cuando una está jugando mal, lo sabe, no hace falta que se lo diga la gente. Sabemos que nos ve más gente, pero es una presión que no te debe influir", reflexionó López.

Tras el Mundial, le tocará unirse al Real Madrid, del que ya forma oficialmente parte de la primera plantilla y con un contrato hasta 2030, aunque lleva "ya tres años entrenando con ellas". "Este año ya es un salto, pero, como decía antes, yo no tengo prisa y estoy aprendiendo un montón por estar en el primer equipo. Siendo joven no dejo de aprender y agradezco mucho la confianza del club y si se me da la oportunidad, encantado, y si no, encantada de ayudar en cualquier rol", subrayó.

Todo ello compaginándolo con sus estudios de Ingeniería Biomédica. "Es un poco duro, pero ya llevo unos años", puntualizó. "También me suelo exigir mucho tanto en el fútbol como en los estudios, pero si es algo que te gusta, le vas a poner ganas y aunque haya semanas duras, sobre todo las de exámenes, con organización siempre sale todo y aunque no salga, tampoco hay que frustrarse. Es complicada la vida que llevamos, pero si me gustan la dos cosas, pues a por ellas", aseveró.

Finalmente, Laia López se ha percatado del 'boom' que vive el fútbol femenino. "Es verdad que se ve un montón de niñas que vienen a vernos y para nosotras es un placer porque siempre hemos sido de esas niñas que han intentado crecer en el fútbol y es bastante ilusionante ahora que somos jóvenes el saber que hay niñas que se fijan en nosotras, eso también nos da más ganas de seguir día a día", sentenció.